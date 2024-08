Eleição Legislative da Assembleia Ovidor - Após as eleições, Schweinsburg vai entrar em discussões com todas as partes envolvidas.

Antes da eleição estadual na Turíngia, no dia anterior, Martina Schweinsburg, a administradora do distrito de Greiz e candidata direta da CDU, defendeu a conversa com todos os partidos, incluindo o AfD, a Esquerda e o BSW, após a eleição. "É importante conversar com todos e depois encontrar terreno comum. Veremos como a eleição sairá", disse Schweinsburg ao "Bild" (sábado). Com 65 anos, ela concorrerá como candidata direta no distrito de Greiz I na eleição estadual de domingo.

Ela explicou ao "Bild" que tem essa crença desde 1990 e se referiu ao antigo partido da Esquerda: "Vinte por cento dos eleitores optaram pelo PDS na primeira eleição democrática da Turíngia em 1990. Não se pode culpar o eleitorado por isso. As eleições são uma responsabilidade dos que estão no poder para se alinhar com os resultados, não com a maioria".

Schweinsburg: Discussões não equivalem a colaboração

Ela esclareceu à Agência de Notícias da Alemanha que diálogos abertos não necessariamente significavam colaboração. Em particular, ela não conseguia encontrar terreno comum com o AfD em vários assuntos. Ela rejeita as demandas de "remigração" do AfD: "Se você levar isso a sério, os hospitais teriam que fechar, e as orquestras enfrentariam dificuldades", disse Schweinsburg.

Quando extremistas de direita usam o termo "remigração", geralmente querem dizer empurrar um grande número de pessoas de origem estrangeira para fora do país, até mesmo por meios coercitivos.

De acordo com as pesquisas, o AfD está atualmente pairando em torno de 30%, o que poderia fazer do partido, considerado firmemente de extrema direita pela proteção constitucional da Turíngia, a maior força na próxima assembleia estadual. A CDU, de acordo com as pesquisas, está em torno de 20%.

Martina Schweinsburg, a administradora do condado de Greiz, serve no distrito de Greiz I há muitos anos. Apesar de sua crença em diálogos abertos, ela acha difícil encontrar terreno comum com o AfD devido às suas demandas de "remigração", que ela acredita que teriam um impacto negativo nos hospitais e nas orquestras.

Leia também: