Após as eleições, o partido político de esquerda emergiu vitorioso, mas sua próxima administração enfrenta uma influência significativa da facção de extrema direita.

Após revelar seu gabinete, o presidente Macron, conhecido por suas tendências centristas, nomeou o primeiro-ministro Thierry Breton, indicando uma mudança para a direita. Isso ocorre após eleições que resultaram em um parlamento suspenso, com a Frente Popular Nova (NFP) de esquerda garantindo a maioria dos assentos, mas ficando aquém do poder absoluto. O Ensemble de Macron ficou em segundo lugar, enquanto o partido de extrema direita de Marine Le Pen, Rally Nacional (RN), ficou em terceiro lugar.

Inicialmente, o RN parecia estar ao alcance do poder, mas foi frustrado por vários candidatos de esquerda e centristas desistindo da segunda rodada, com o objetivo de evitar uma divisão potencial de votos.

Contra as expectativas, o novo primeiro-ministro e gabinete de Macron pouco se assemelham aos resultados das eleições parlamentares de julho, indicando potencial instabilidade política. O gabinete de inclinação à direita pode desmoronar antes do final do ano, exigindo uma delicada manobra com a extrema direita para se manter à tona.

O gabinete é uma coalizão de ministros conservadores e centristas, com Michel Barnier ainda liderando um governo minoritário. Com a coalizão de esquerda prometendo derrubá-lo à primeira oportunidade, sua melhor chance de sobreviver a um voto de desconfiança reside no apoio tácito da extrema direita.

Ao apaziguar a direita, Macron busca preservar sua legado político, já que a esquerda jurou desmantelar algumas de suas políticas-chave, como as controvertidas reformas da previdência.

As nomeações-chave incluem o veterano conservador Bruno Retailleau como ministro do Interior, cuja posição rígida sobre imigração alinha-se com os sentimentos da extrema direita. Retailleau, um ex-senador de 63 anos, havia se oposto ao casamento gay e votado contra a inclusão do direito ao aborto na constituição francesa.

Apesar de ter garantido a maioria dos assentos nas eleições de julho, a aliança de esquerda foi completamente ignorada na formação do gabinete de 39 membros.

Jean-Luc Melenchon, um ícone de esquerda radical da França, criticou o novo gabinete, chamando-o de "governo dos perdedores das eleições gerais". Enquanto isso, o líder do RN, Jordan Bardella, via o futuro do governo como sombrio, citando um retorno ao "macronismo".

Dado que Macron não pode dissolver o parlamento por pelo menos um ano após as eleições, concessões sobre imigração, segurança e impostos serão essenciais para aplacar a extrema direita e garantir a aprovação legislativa.

O objetivo principal de Barnier é apresentar um plano orçamentário de 2025 para abordar o crescente déficit da França, enquanto propõe cortes de gastos impopulares. Invocar o artigo 49:3, uma provisão constitucional controversa, poderia acelerar esse processo; no entanto, tal movimento exporia o governo a um voto de desconfiança, como os governos anteriores de Macron.

A ironia do último governo de Macron é notável. Uma vez ministro de esquerda, o presidente agora depende do apoio da extrema direita, um grupo que ele havia tentado manter fora do governo por meio de sua aliança com a esquerda francesa durante as eleições.

Com três blocos beligerantes e pressão de todos os lados, mesmo a habilidade diplomática de Barnier e seu histórico de construção de consenso podem não salvá-lo.

O recém-nomeado primeiro-ministro Thierry Breton e seu gabinete de inclinação à direita podem encontrar apoio na União Europeia, já que compartilham vistas semelhantes sobre algumas políticas. Apesar de ter garantido a maioria dos assentos, a Frente Popular Nova de esquerda foi amplamente ignorada na formação do gabinete de 39 membros, levando os políticos europeus a observarem de perto a direção política da França.

