- Após as eleições estaduais, Rhine observa Merz ganhar terreno.

O ministro-presidente de Hesse, Boris Rhein, do CDU, vê o líder da legenda, Friedrich Merz, ganhando força com os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia. Em entrevista ao grupo de mídia Funke, Merz foi questionado se os resultados aumentavam as chances de se tornar chanceler: "Na Saxônia, o CDU é dominante, e na Turíngia, a política sem nós não é viável. Isso também é uma vitória significativa para nosso presidente federal, Friedrich Merz".

Rhein afirmou que, sob o comando de Merz, o CDU utilizou o tempo na oposição para moldar uma identidade distinta e uma agenda cívica. "Isso aumenta significativamente nosso potencial além de 30%". Agora, disse ele, é sobre aproveitar esse potencial ainda mais.

Os líderes do CDU e do CSU - Merz e o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder - concordaram em abordar a chamada 'questão K' após as eleições estaduais. Após os votos na Saxônia e na Turíngia, a Brandemburgo está próxima, com eleições agendadas para 22 de setembro. Söder deixou claro que não concorrerá novamente devido a disputas internas da união antes das eleições federais de 2021. No entanto, deixou a porta aberta para a possibilidade se o CDU pedisse seu envolvimento.

Rhein critica a coalizão do semáforo

Rhein também criticou o atual governo federal. "Os resultados das eleições enviaram uma mensagem muito clara: A coalizão do semáforo deve agora mudar de direção, por exemplo, na segurança interna e na migração", disse ele à rádio Hit Radio FFH. "Precisamos de uma mudança na política de migração. Não pode haver 'business as usual'", disse Rhein.

Rhein foi ainda mais crítico no início do café da manhã político na festa folclórica Gillamoos, em Abensberg, na Baixa Baviera. "Esse trabalho catastrófico, esse trabalho desastroso da coalizão do semáforo em Berlim está se tornando cada vez mais um problema político", disse ele. "Precisamos de política com convicção, precisamos de política com perfil", disse Rhein. O que Markus Söder está fazendo na Baviera, disse ele, é exactly o oposto da coalizão do semáforo em Berlim. Ele acusou os Verdes de querer um país diferente. "Faz uma grande diferença quem governa o país".

