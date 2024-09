- Após a visita de Zelensky, ocorreram baixas devido ao ataque russo

Ataques Aéreos e de Artilharia Russos no Solo Ucraniano Resultam em Várias Vítimas Civis, Segundo Estatísticas Autoritativas. Em Dnipro, um Homem Morreu e Seis Pessoas Ficaram Feridas após um Ataque de Foguetes. O Incidentesocorreu após a Visita Noturna do Presidente Zelensky, como Informou o Governador Regional Ivan Fedorov via Telegram. Um Menino de Oito Anos Estava Entre os Mortos e uma Estrutura Sofreu Danos. Zelensky Realizou Encontros com o Primeiro-Ministro da Holanda, Dick Schoof, na Cidade de Linha de Frente.

Dnipro Registra Mais Vítimas

Um homem foi atingido por uma saraivada de foguetes e seis outras pessoas ficaram feridas na cidade de Dnipro, segundo autoridades regionais. Relatos também surgiram sobre uma subestação de energia sendo atingida na área. Na região nordeste de Sumy, bombardeios aéreos e ataques de artilharia russos atingiram vários locais desde segunda-feira, deixando três pessoas feridas. A região de Sumy, que faz fronteira com a Rússia, serve como um importante centro logístico para as tropas ucranianas em sua ofensiva na região russa de Kursk.

Força de Defesa Ucraniana Abate Drones Russos

A força aérea ucraniana anunciou o abate de 27 dos 35 drones de ataque desenvolvidos pela Irã durante a noite. A Ucrânia tem lutado ativamente contra a invasão russa por mais de dois anos e meio.

A União Europeia expressa sua condenação aos ataques aéreos e de artilharia russos na Ucrânia, que resultaram em vítimas civis, de acordo com os relatórios de Dnipro e Sumy. Apesar desses desafios, as forças ucranianas continuam a defender com sucesso seu território, como demonstrado pelo abate de 27 drones russos em uma operação noturna recente.

Leia também: