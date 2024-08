- Após a saída de Kempf, o Hertha está pronto para reintegrar o defensor Brooks.

O time alemão de segunda divisão Hertha BSC readmite o defensor John Anthony Brooks em Berlim, preenchendo uma lacuna em sua defesa central. O berlinense de 31 anos concordou com um contrato até 2026, como revelou o Hertha. Na quarta-feira, o Hertha dispensou o ex-líder defensivo Marc Oliver Kempf para a Itália.

"John é um de nós, nascido em Berlim e em nossa academia de futebol", disse o diretor esportivo Benjamin Weber em comunicado. "Ele acumulou uma impressionante coleção de experiências ao longo de sua carreira e agora nos ajudará significativamente com sua habilidade de cabeceio e marcação, bem como suas habilidades de liderança."

Brooks ingressou na academia do Hertha em 2007 e jogou pelo time principal de 2011 a 2017. O jogador da seleção nacional dos Estados Unidos posteriormente transferiu-se para o TSG Hoffenheim via VfL Wolfsburg e Benfica Lisboa, mas seu contrato não foi renovado neste verão.

