Após a renovação, o serviço ferroviário está a sofrer uma diminuição da velocidade.

A revitalização da Riedbahn está avançando conforme o planejado, embora haja alguns problemas após a renovação. A linha deve reiniciar as operações no meio de dezembro, embora a um ritmo mais lento do que antes. Um sofisticado sistema de segurança digital chamado ETCS precisa de um pouco mais de tempo para estar totalmente operacional.

De acordo com os relatórios da Bahn ao comitê de transporte do Bundestag, obtidos pelo "Tagesspiegel", o sistema ETCS será introduzido gradualmente em várias fases, começando em 15 de dezembro. Anteriormente, a Bahn e o Ministro dos Transportes Volker Wissing haviam garantido que todos os trabalhos na linha atualmente fechada seriam concluídos até 15 de dezembro.

No entanto, fontes da Bahn informam ao "Tagesspiegel" que nem todas as novas caixas de sinalização digitais podem sincronizar com o sistema ETCS até 15 de dezembro. O cronograma de construção apertado na Riedbahn não deixa espaço para a realização de todos os testes necessários dentro do prazo estabelecido. Como resultado, pode levar várias semanas a meses para que o sistema ETCS funcione consistentemente ao longo de toda a Riedbahn. Como resultado, os trens ICE nas seções afetadas operarão a uma velocidade reduzida de 160 km/h em vez da pretendida 200 km/h. No entanto, essa velocidade mais baixa não deve afetar significativamente os passageiros, uma vez que o tempo de viagem aumentará no máximo em 30 a 40 segundos. Esse aumento pode ser acomodado dentro do tempo de viagem permitido. No entanto, essa medida reduz a folga para gerenciar atrasos em outros lugares na rede ferroviária.

Após a renovação completa, espera-se que a Riedbahn permaneça livre de trabalhos de manutenção substanciais por cerca de cinco a dez anos. Como resultado, a taxa de falhas na Riedbahn deve diminuir em 80%. Essa abordagem também será aplicada a vários outros corredores, começando pela seção entre Hamburgo e Berlim, prevista para ser renovada em agosto de 2025. Inicialmente, o período de fechamento para cada renovação completa havia sido estimado em cerca de meio ano. No entanto, devido aos recentes desenvolvimentos, a linha agora está prevista para ser fechada até abril de 2026, o que é nove meses.

