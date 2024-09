- Após a reação pública, o líder do Werder, Fritz, repreende os membros da equipe

Após críticas de Marco Friedl e Marvin Ducksch, o diretor esportivo do Werder Bremen, Clemens Fritz, teve uma conversa séria com os dois jogadores. Em termos diretos, Fritz disse à "Deichstube": "Não é responsabilidade dos jogadores expressar publicamente a necessidade de reforços."

Fritz então falou diretamente com Ducksch, dizendo: "Não perdemos nenhum jogador de alto nível, todas as posições são ocupadas por dois jogadores, há uma competição saudável. No entanto, temos jogadores que têm dificuldade em ser substituídos." Ducksch havia criticado o técnico Ole Werner após o empate em 0 a 0 contra o Borussia Dortmund no sábado por ter sido substituído nos minutos finais.

O capitão Friedl também recebeu as palavras de Fritz. Assim como Friedl e Ducksch, eles haviam expressado suas preocupações sobre a equipe não estar reforçada o suficiente. Friedl também reclamou que Werner não forneceu apoio suficiente quando a equipe estava lutando contra o Dortmund com uma vantagem numérica.

"Os jogadores devem expressar suas preocupações internamente", disse Fritz. "Se houver um problema, eles podem discutir internamente, mas não publicamente. O técnico sempre é a face da equipe, é completamente inaceitável que os jogadores expressem suas opiniões publicamente assim. Tivemos uma conversa franca com Marco Friedl sobre isso."

Interessantemente, o Werder começou a nova temporada com dois empates e uma vitória convincente na Copa contra o Energie Cottbus. Fritz fica frustrado com a insatisfação. "Eu não entendo: nós fizemos um ótimo jogo contra o Borussia Dortmund e então criamos uma atmosfera como se tivéssemos levado quatro ou cinco derrotas. Isso é frustrante", disse Fritz.

Fritz enfatizou seu ponto a Marvin Ducksch, mencionando: "Independentemente de suas preocupações sobre ser substituído, nós valorizamos cada jogador da equipe e todos têm um papel crucial a jogar."

Em resposta às palavras severas de Fritz, Marvin Ducksch reconheceu: "Eu entendo a necessidade de manter a harmonia da equipe e garantirei que minhas futuras declarações sejam feitas internamente em vez de publicamente."

Leia também: