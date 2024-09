- Após a fuga da prisão, os homens continuam a fugir

Autoridades continuam à caça de dois fugitivos que escaparam de uma prisão suíça. Uma ampla busca internacional foi iniciada, de acordo com o Departamento de Justiça e Segurança do Cantão de Basileia-Cidade. A prisão, Bässlergut, onde os homens tunisiano e argelino escaparam numa sexta-feira, fica a apenas um quilômetro ao sul da estação de trem em Weil am Rhein, na Alemanha, situada diretamente na fronteira.

Os métodos exatos utilizados pelos fugitivos para a fuga foram mantidos em segredo pelas autoridades. Teremos que esperar o término das investigações para obter mais informações, de acordo com um porta-voz.

O tunisiano de 22 anos estava sendo detido por acusações de homicídio intencional, lesões corporais graves e roubo. O argelino de 37 anos já tinha sido condenado por danos criminais, invasão de propriedade e entrada ilegal.

