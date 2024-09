- Após a discussão, a equipa da Copa Davis vai para um próspero início na China.

Após a controvérsia em torno da atribuição de jogos do Copa Davis à China, a equipe masculina de tênis da Alemanha começou sua jornada rumo à final com um triunfo convincente, derrotando a Eslováquia por 3-0. A estrela Alexander Zverev estava ausente, mas Tim Pütz e Kevin Krawietz, ambos finalistas do US Open, assumiram o comando.

A vitória foi doce para Philippe Steiner, que suspirou aliviado após o jogo. O capitão da equipe, Frederick Muller, observou: "Foi essencial começar com uma vitória. Agora temos dois jogos cruciais pela frente."

Kramer segura o potencial empate da Eslováquia

A Alemanha já havia estabelecido uma vantagem confortável durante os jogos individuais entre Marterer e Yannick Kramer, e Hanfmann versus Jozef Kovalik, em sua primeira partida do grupo. Marterer garantiu uma vitória difícil contra Lukas Klein com um placar de 6-4, 7-5. Hanfmann, apesar de não estar em sua melhor forma, recuperou-se de um set abaixo para vencer por 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) contra Kovalik.

Kramer, um produto de Karlsruhe, estava longe de sua melhor forma, mas conseguiu virar o jogo a favor da Alemanha e evitar um potencial empate. Aos 4-5 no terceiro set, ele até salvou um ponto de partida. Momentos depois, Kramer garantiu o ponto crucial para a Alemanha.

No jogo de duplas decisivo, Pütz e Krawietz, recém-saídos de sua derrota em Nova York, demonstraram resiliência. Apesar do descanso curto, eles saíram vitoriosos, vencendo contra Klein e Igor Zelenay por 7-5, 6-3.

"Vencer com uma vantagem de 2-0 foi uma grande vantagem para nós. Isso tirou a pressão e tornou o jogo mais fácil", disse Pütz. "Acho que nós nos saímos bem nas circunstâncias dadas", ele admitiu, reconhecendo que estava "cansado", mas também "feliz" com o início vitorioso.

A atribuição do grupo C da Alemanha à China pela Federação Internacional de Tênis (ITF) havia causado vários problemas de viagem e críticas duras. "Acho que todas as equipes aqui concordam que jogar aqui é quase sem sentido", Muller havia expressado.

Marterer: "Poderia haver um resultado surpreendente"

Apesar da atmosfera opressiva na arena, os alemães permaneceram firmes no court. Na quinta-feira, a forte equipe, sem Zverev, assim como Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer e Daniel Altmaier, enfrentará o Chile.

"Todos nós temos nos preparado diligentemente. Estamos acostumados com essas condições. Acho que poderia haver um resultado surpreendente na quinta-feira", previu Marterer. Os Estados Unidos seriam o último oponente do grupo no sábado.

Com os quatro melhores jogadores de simples do mundo ausentes da equipe alemã, Marterer e Hanfmann agora estão no centro das atenções. Ambos os jogadores lutaram com os nervos durante o primeiro dos três jogos do grupo. Hanfmann, classificado como o número 1 da Alemanha e 96º internacionalmente, exibiu um forte jogo de saque contra os eslovacos, enquanto Marterer, classificado em 104º no mundo, teve um bom desempenho.

"Eu acho que me saí bem", disse o nativo de Nuremberg. "Espero poder manter esse nível de desempenho para os próximos jogos. Então poderíamos ter uma semana muito bem-sucedida."

Após sua vitória sobre a Eslováquia, a Alemanha se preparou para seu próximo jogo contra o Chile em Zhuhai. Marterer expressou sua confiança, sugerindo que poderia haver um resultado surpreendente durante o jogo.

Apesar de jogar sem alguns de seus principais jogadores, a equipe alemã havia escolhido se basear em Zhuhai para esse torneio.

Leia também: