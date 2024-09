- Após a competição, a equipe da Copa Davis começou sua jornada na China com sucesso.

Decisão Controversa do Davis Cup Desencadeia Debate, Mas Equipe Alemã Triunfa

Postando sobre os debates acalorados em torno da polêmica alocação de jogos do Davis Cup para a China, a equipe masculina de tênis da Alemanha, liderada pelo técnico Michael Kohlmann, iniciou sua campanha para as finais com uma vitória contra a Eslováquia em Zhuhai. Mesmo sem seu principal jogador, Alexander Zverev, o time alemão conseguiu garantir a vitória, vencendo ambos os jogos individuais e tornando o confronto de duplas desnecessário.

O Caminho para Malaga

Maximilian Marterer, de Nuremberg, ficou satisfeito com o início, expressando desejo por mais. Ele venceu Lukas Klein de forma convincente, com 6:4, 7:5. Em seguida, Yannick Hanfmann mostrou resiliência, virando o jogo e vencendo Jozef Kovalik por 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), salvando um ponto de partida no terceiro set e garantindo a vitória crucial.

A equipe agora superou o obstáculo de se classificar como um dos dois melhores times do grupo, avançando para as quartas de final em Malaga, Espanha, em novembro.

Os finalistas do US Open, Tim Puetz e Kevin Krawietz, que chegaram na noite anterior, foram poupados da pressão de garantir a vitória no jogo de duplas devido aos bons resultados dos jogos individuais. A decisão da ITF de atribuir o grupo C da Alemanha à China gerou consideráveis dificuldades de viagem e críticas severas. "Acho que a maioria das equipes aqui concorda que é mais ou menos absurdo estarmos aqui", afirmou Kohlmann.

Confiança de Marterer no Desafio Futuro

Apesar da intensa umidade dentro do ginásio, os alemães mantiveram a compostura no court. No dia seguinte, a equipe, sem Zverev, Struff, Koepfer e Altmaier, enfrentará o Chile, considerado seu maior desafio.

"Temos trabalhado muito em nossas preparações. Nos sentimos à vontade nessas condições. Acho que pode haver uma pequena surpresa na quinta-feira", compartilhou Marterer. Os Estados Unidos serão o último adversário do grupo no sábado.

Hanfmann Desempenha Despite Struggles

Considerando as posições dos jogadores alemães de simples no top 4 do ranking mundial, Marterer e Hanfmann estão no centro das atenções. Ambos lutaram com os nervos em suas partidas de estreia no grupo. Hanfmann não apresentou seu melhor desempenho contra Kovalik, mas ainda conseguiu virar o jogo, comemorando a vitória após 2 horas e 17 minutos. "Conseguimos garantir o segundo ponto, e isso já é uma vitória", disse o natives de Karlsruhe, que ocupa a posição de número 1 na Alemanha e tem um ranking global de 96º.

Marterer começou seu jogo com uma quebra de serviço no primeiro game e manteve essa vantagem através de jogos de serviço robustos. No segundo set, ele demonstrou calma e resiliência em situações de serviço apertadas.

"Acho que joguei bem", comentou Marterer. "Espero manter essa forma nos próximos jogos. Então, poderíamos ter uma passagem muito bem-sucedida."

Outras equipes também enfrentaram desafios devido à decisão da ITF de sediar o grupo na China, compartilhando os sentimentos de Kohlmann sobre as dificuldades de viagem e críticas. A vitória da equipe alemã contra a Eslováquia em Zhuhai serviu como um lembrete de que as equipes de outros países também podem apresentar performances impressionantes, mesmo sem seus principais jogadores.

