Após a cimeira sobre a migração, o apoio ao Merz e à União diminuiu.

Após a renúncia do Presidente do Governo do Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, Friedrich Merz, líder da CDU, é agora a escolha clara da União para a nomeação de chanceler. No entanto, a ascensão de Merz ao poder é marcadamente prejudicada por reveses durante sua semana de "coronelação" não oficial, já que a RTL/ntv Trendbarometer mostra uma queda de dois pontos percentuais no apoio à União e Merz perdendo terreno em comparação direta com o Chanceler Federal Olaf Scholz. A Aliança pelo Progresso e pelo Bem-Estar (BSW) também vê uma queda nas avaliações de aprovação. O SPD e o FDP ganham ligeiramente em apoio.

Se o Bundestag fosse eleito esta semana, os resultados esperados seriam: CDU/CSU 31 por cento (em comparação com 24,1 por cento nas eleições federais de 2021), AfD 17 por cento (em comparação com 10,3 por cento), SPD 15 por cento (em comparação com 25,7 por cento), Verdes 11 por cento (em comparação com 14,8 por cento), BSW 6 por cento (nova entrada), FDP 4 por cento (em comparação com 11,5 por cento). A avaliação de aprovação para A Esquerda está em 3 por cento (em comparação com 4,9 por cento). 14 por cento dos respondentes votariam em outros partidos, um ligeiro aumento em comparação com a semana anterior.

A queda na popularidade da União pode ser atribuída à sua posição sobre a política de imigração. Em resposta ao ataque terrorista islamista em Solingen, Merz defendeu uma mudança na abordagem do governo federal. Ele rejeitou as propostas da coalizão de tráfego, incluindo os controles fronteiriços inaugurados na segunda-feira, e parou abruptamente a chamada cimeira da migração. Membros da coalizão de tráfego acusaram Merz de planejar a retirada desde o início da campanha.

Apenas um quinto dos respondentes apoiou a retirada das negociações. A maioria, 72 por cento, concordou: "Não, a União deveria ter continuado a negociar com o governo federal". Entre os apoiantes da União, 65 por cento se opuseram à retirada, enquanto apenas 28 por cento aprovaram. O resto permaneceu indeciso.

Majoridades do FDP (58 por cento) e da BSW (65 por cento) também desaprovaram a retirada. No campo da AfD, a medida de Merz encontrou algum apoio; 44 por cento aprovaram, enquanto 43 por cento queriam que as negociações continuassem.

A imigração foi um assunto importante para 33 por cento dos respondentes. As eleições estaduais e o governo federal foram mencionadas por 31 por cento cada. A situação económica e a guerra na Ucrânia foram consideradas importantes por 30 por cento cada. A campanha eleitoral dos EUA foi considerada importante por 19 por cento, enquanto 8 por cento mencionaram o clima e o ambiente, e 6 por cento destacaram o conflito do Oriente Médio.

As expectativas económicas pioraram ligeiramente: 15 por cento ainda esperavam uma melhoria, e 21 por cento previram que não haveria mudança. A proporção que esperava uma queda subiu para 61 por cento, um aumento de um ponto.

A União perdeu um ponto na categoria de competência para resolver problemas: foram mencionados por 20 por cento dos inquiridos. O SPD subiu para 9 por cento, com dois pontos a mais do que na semana anterior. A AfD manteve-se estável nos 8 por cento, enquanto os Verdes ficaram nos 7 por cento, o FDP nos 1 por cento e a menção a outros partidos nos 5 por cento. Nenhum partido alcançou 50 por cento de competência para resolver problemas - uma queda de um ponto em comparação com a semana anterior.

As perdas sofridas pela União são refletidas no seu candidato oficial a chanceler, Merz: numa comparação direta com o incumbente Scholz, ambos pontuam 26 por cento. Isso significa que Scholz ganhou dois pontos, enquanto Merz perdeu dois. Um impressionante 48 por cento dos respondentes rejeitaram ambos como potenciais líderes.

No Leste, Merz tem uma ligeira vantagem com 24 a 23 por cento. Na Alemanha Ocidental, tanto Merz como Scholz têm 26 por cento de apoio cada. Entre os apoiantes da União, 60 por cento preferem Merz, enquanto 11 por cento apoiam Scholz. Entre os apoiantes do SPD, 70 por cento querem que Scholz continue como Chanceler e apenas 7 por cento estão a favor de Merz. Entre os apoiantes da União, 29 por cento rejeitam ambos, enquanto entre os apoiantes do SPD, 23 por cento permanecem indiferentes a ambos.

Os dados para o RTL/ntv-Trendbarometer foram recolhidos entre 3 e 9 de setembro, por ordem da RTL Alemanha pelo instituto de investigação de mercado e opinião Forsa. A amostra incluiu 2501 participantes com uma tolerância de erro estatística de mais/menos 2,5 pontos percentuais. As opiniões sobre o cancelamento das negociações de migração foram recolhidas entre 13 e 16 de setembro, com uma amostra de 1002 participantes com uma tolerância de erro estatística de mais/menos 3,0 pontos percentuais. O Forsa realiza inquéritos para a RTL Alemanha.

