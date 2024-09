Após a chuva, surge a radiância

Em algumas partes da Europa Central, uma década de chuva está atualmente caindo – e a previsão indica mais chuva nos próximos dias. No entanto, até o final da semana, os céus tempestuosos irão clarear, permitindo a última exibição gloriosa do verão.

A Tempestade Tropical Anett, que tem se deslocado da Itália do Norte através da Hungria em direção à Polônia, trouxe grandes quantidades de chuva para a Áustria Oriental, a República Tcheca e o sul da Polônia. Algumas áreas receberam até 150 a 250 litros de chuva por metro quadrado em apenas três dias, com quantidades ainda maiores – até 300 litros – relatadas na Baixa Áustria e nas Montanhas Gigantes na fronteira tcheco-polonesa. Para referência, Berlim recebe aproximadamente 580 litros de chuva por metro quadrado em um ano inteiro.

A chuva excessiva resultou em inundações severas: os níveis de água na Baixa Áustria atingiram alturas não vistas há 30 anos em alguns lugares, com algumas áreas até mesmo experimentando inundações de 100 anos. Outras chuvas pesadas nas próximas 48 horas poderiam piorar ainda mais a situação. Até a manhã de terça-feira, a Baixa Áustria pode receber mais 100 a 150 litros de chuva, enquanto a fronteira tcheco-polonesa pode esperar 50 a 80 litros.

No entanto, a chuva nos Alpes caiu principalmente como neve, com níveis de neve alcançando até algumas regiões vales, como Mittenwald, Kreuth e Ruhpolding-Glashütte. Atualmente, há um metro de neve na Zugspitze e 77 centímetros no Nebelhorn, na região do Allgäu – ambos quantidades excepcionalmente altas para meados de setembro. A partir de amanhã, a linha de neve subirá acima de 2.000 metros, e a água derretida resultante poderá manter os níveis de água altos por um período prolongado.

Por outro lado, a partir de terça-feira, a alta pressão aumentará significativamente, trazendo um tempo agradável e quente de final de verão, que podemos chamar de "verão indiano" a partir do meio de setembro. Haverá outra rodada de chuvas locais na quinta-feira, mas deve ser breve.

Segunda-feira: Mais chuva na Baviera do Sul

Chuva pesada e persistente ocorre ao sul do Danúbio. A situação de inundação em Passau permanece crítica. Enquanto isso, no Norte da Baviera e no Leste, o tempo começa nublado e úmido, mas a chuva diminuirá gradualmente ao longo do dia e se deslocará em direção aos Montes Metálicos. Em outras partes do país, chuvas passageiras alternarão com curtos períodos de sol, com a costa do Mar do Norte sendo a mais agradável. As temperaturas variarão de 15 a 20°C, com 8 a 13°C no Sudeste.

Terça-feira: Chuva passageira no Sul

Nuvens e chuvas intermitentes cobrirão a Baden-Württemberg e a Baviera, que se dissiparão ao anoitecer. O centro e o Norte terão tempo mais quente e seco. As temperaturas aumentarão visivelmente, com 13 a 20°C no Sul e 21 a 26°C no Norte, com as temperaturas mais altas em Berlim.

Quarta-feira: Muito sol

O sol dominará o país, com apenas algumas nuvens como interrupção. Com um forte vento leste, as temperaturas variarão de 20 a 26°C, com valores alcançando 17°C nos pré-montes alpinos. Até mesmo a neve da Zugspitze começará a derreter com as temperaturas mais quentes.

Quinta-feira: Momentaneamente instável

Uma pequena depressão fria viajará da leste para o oeste pelo país, trazendo algum tempo instável, especialmente nas montanhas. As temperaturas permanecerão em 20 a 25°C, com 18°C nos Alpes.

Sexta-feira e Fim de Semana: O Belo Tempo de Verão se Despedirá

Espere muito sol em cada dia, da sexta-feira ao domingo, com neblinas matinais desaparecendo rapidamente e nuvens espessas formando-se apenas nas montanhas mais tarde no final da tarde – mas é improvável que chova. As temperaturas permanecerão entre 20 e 25 graus Celsius. No domingo, o verão calendário chegará ao fim, e a partir da segunda-feira, os dias serão mais curtos que as noites.

A chuva persistente da Tempestade Tropical Anett piorou a situação climática em algumas áreas, trazendo uma quantidade anormal de precipitação. A partir de segunda-feira, a Baviera do Sul também está experimentando chuvas pesadas, aumentando as preocupações com as inundações.

