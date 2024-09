- Após a apresentação, ela infelizmente precisa cancelar o concerto.

A Suécia comemorou a posse parlamentar de 2024 em Estocolmo com um espetacular concerto. A rainha, a rainha Silvia (80), estava ausente, como informado pela mídia, com o rei Carlos XVI Gustavo (78) comparecendo sozinho. Parecia que a rainha Silvia teve que cancelar sua participação abruptamente.

De acordo com o "Svensk Dam", Johan Tegel, chefe de informações do palácio, afirmou: "Sua Majestade a Rainha adoecceu com um resfriado". Para muitos fãs da realeza, foi decepcionante perder a aparição esperada da rainha Silvia mais tarde no dia. A ocasião contou com a presença do rei Carlos Gustavo e sua família, incluindo a princesa herdeira Victoria (47), a princesa Daniel (50) e o príncipe Daniel, que participaram da cerimônia de abertura do parlamento.

O evento noturno ficou ainda mais cativante com outras mulheres da realeza. A princesa herdeira Victoria estava presente em um robe floral preto e branco, acompanhada pelo príncipe Daniel. A princesa Sofia (39) estava radiante em um vestido de veludo vermelho, exibindo sua barriga de grávida em crescimento, acompanhada pelo príncipe Carlos Felipe da Suécia (45). Além disso, a princesa Madeleine (42) estava elegante em um conjunto preto sem mangas com decote drapeado, acompanhada por seu marido, Chris O'Neill (50).

Há pouco tempo, três gerações de mulheres da realeza sueca exploraram Paris juntas. A princesa herdeira Victoria, sua filha Estelle (12) e a rainha Silvia viajaram para Paris para os Jogos Paralímpicos de Verão. No dia 6 de setembro, sexta-feira, elas visitaram as competições equestres no Palácio de Versalhes, onde a equipe sueca participou do evento por equipes.

Apesar da ausência da rainha Silvia devido à doença, a família real continuou a ter um impacto significativo no concerto, com a presença do rei Carlos XVI Gustavo, da princesa herdeira Victoria, da princesa Daniel e do príncipe Daniel. A mídia informou que a rainha Silvia adoecera com um resfriado, levando à sua ausência inesperada do evento.

