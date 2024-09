- Apoio popular para Kamala Harris

Estrela Pop Taylor Swift, de 34 Anos, Apoia Kamala Harris

"Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024," Swift compartilhou em um post no Instagram direcionado a seus 283 milhões de seguidores. "Estou votando em @kamalaharris porque ela defende os direitos e questões que acredito precisarem de um forte defensor. Vejo nela uma líder composta e talentosa, e acredito que podemos fazer grandes progressos como nação com ela no comando. Fiz minha pesquisa e tomei minha decisão."

Swift assinou seu post usando o apelido "Dona de Gatos Sem Filhos," um termo frequentemente utilizado pelo candidato a vice-presidente de Trump, J.D. Vance, para descrever mulheres sem filhos. Ela acrescentou uma foto dela mesma com seu companheiro felino, Benjamin Button, que apareceu na capa da "Time" ao lado de Swift.

Swift Mantinha Distância da Política nos Inícios de Sua Carreira

Taylor Swift costumava manter distância da política nos primeiros anos de sua carreira. No entanto, entrando no terceiro ano do governo Trump, Swift decidiu expressar suas crenças políticas. Em um post no Instagram, ela apoiou publicamente candidatos democratas para as eleições de meio de mandato de 2018. Em 2020, ela apoiou publicamente Joe Biden.

Não vou me envolver em uma discussão política sobre a decisão de Swift de apoiar Kamala Harris, pois acredito que todos têm o direito às suas próprias opiniões políticas. Independentemente disso, a decisão de Swift de endossar publicamente candidatos políticos é uma mudança de sua abordagem anterior de manter distância da política.

