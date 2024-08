- Apoiando os seus atletas com os melhores desejos.

O Duo Real da Grã-Bretanha, ou seja, o Príncipe Will (42) e sua outra metade, a Princesa Kat (42), estendeu seus sentimentos mais sinceros aos concorrentes participando dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024. O evento paralímpico começou em Paris em 28 de agosto. Por meio de uma história do Instagram, o casal escreveu uma mensagem para os atletas de sua nação, expressando: "Estamos tão animados para mais duas semanas de esportes emocionantes! Aqui está para torcer pelos nossos competidores da ParalympicsGB e por todos os atletas participando de Paris 2024. W & C."

Saudações Olímpicas de William e Kate

Após o término dos Jogos Olímpicos algumas semanas antes, o Príncipe Will e Kate novamente utilizaram sua plataforma. Desta vez, em um vídeo do Instagram, eles expressaram gratidão à equipe olímpica britânica e comemoraram suas vitórias. O clipe até destacou o famoso rapper norte-americano Snoop Dogg (52) e o renomado futebolista inglês, David Beckham (49).

Apoio do Príncipe Eduardo

Concomitantemente, o Príncipe Eduardo (60), patrono real da Associação Britânica de Paralimpíadas, também estendeu seu apoio aos atletas. Por meio de uma declaração oficial no canal da família real britânica, ele expressou: "Desejo toda a sorte aos membros da equipe ParalympicsGB, incluindo atletas, oficiais e funcionários, nos Jogos Paralímpicos."

De acordo com relatórios da imprensa britânica, a esposa do Príncipe Eduardo, Duquesa Sophie (59), também é esperada em Paris.

