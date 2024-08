- Apesar dos avanços robustos na IA, a Nvidia não está conseguindo atender às expectativas no mercado de ações.

Nvidia continua a colher benefícios substanciais da explosão da IA, mas não atingiu as expectativas da Wall Street com sua previsão de negócios. Algumas dúvidas sobre ajustes no processo de fabricação do sistema de chip impending, batizado de Blackwell, permaneceram sem resposta. Como resultado, os investidores venderam a ação em cerca de sete por cento durante o after-hours nos EUA.

Há pouco tempo, a Nvidia era predominantemente conhecida pelos gamers como fornecedora de placas de vídeo. No entanto, descobriu-se que a tecnologia por trás dessas placas funcionava excepcionalmente bem para aplicações de inteligência artificial.

Os chips da Nvidia se tornaram uma tecnologia crucial para a revolução da IA, e a empresa acumulou um valor de mercado massivo de cerca de $3 trilhões. Desde o início do ano, o preço das ações disparou em aproximadamente 150%, tornando muitos funcionários da Nvidia instantâneos milionários devido às suas opções de ações.

Festa de Visualização Trimestral

O relatório trimestral muito antecipado foi considerado um grande evento que poderia ter um impacto significativo em todo o mercado. Alguns entusiastas até organizaram uma "festa de visualização" para ele, comparável àquelas para grandes eventos esportivos.

No entanto, ao contrário dos trimestres passados em que a Nvidia superou as previsões, desta vez não houve grandes surpresas. No entanto, a receita continuou a subir, passando de $13,5 bilhões no ano anterior para mais de $30 bilhões - um aumento de 122%, superando a previsão média dos analistas em $1 bilhão. Isso continuou a tendência do trimestre anterior, em que as receitas aumentaram em 262%.

Os lucros trimestrais saltaram de cerca de $6,2 bilhões para aproximadamente $16,6 bilhões, em relação ao ano anterior. Para o trimestre atual, a empresa previu um crescimento adicional da receita para $32,5 bilhões, enquanto os analistas, em média, previam cerca de $32 bilhões. Isso representaria um aumento de cerca de 75% em relação ao ano anterior. Alguns analistas eram ainda mais otimistas.

Ajuste de Produção para o Próximo Sistema de Chip

Após relatórios da mídia sobre dificuldades com o sistema de chip impending, Blackwell, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, confirmou que foram feitos ajustes na máscara utilizada para aplicar as estruturas do chip aos placas de semicondutores. "A mudança está completa e não foram necessárias modificações funcionais", enfatizou durante uma reunião com analistas.

A Nvidia ainda planeja entregar os chips Blackwell aos clientes até o final de janeiro de 2025 e espera gerar bilhões de dólares com eles. No entanto, Huang recusou-se a comentar se a alteração no processo de fabricação resultaria em qualquer atraso em relação aos planos originais.

Novos Modelos de IA Consumem Mais Energia

Huang vem promovendo o Blackwell como uma inovação revolucionária que reduzirá significativamente o tempo e o custo de treinamento de software com inteligência artificial há meses. Ele destacou o ChatGPT como exemplo quando o apresentou em março. Com a geração atual da Nvidia, Grace Hopper, poderia-se treinar o chatbot em três meses usando 8.000 chips e 15 megawatts de energia. Com o Blackwell, poderia-se alcançar o mesmo resultado no mesmo tempo com 2.000 chips e 4 megawatts de energia.

No entanto, Huang observou que os novos modelos de IA mais avançados podem exigir 20 a 40% mais energia do que aqueles atualmente em uso. E os chatbots e geradores de imagens que estão gerando burburinho são apenas "a ponta do iceberg" quando se trata do impacto transformador trazido pela inteligência artificial.

Huang prevê que no futuro, todo o tipo de conteúdo atualmente recuperado de bancos de dados será produzido frescamente pela IA a cada vez. Essa visão requer recursos de computação significativos.

Analista: Os clientes estão comprando tudo o que a Nvidia oferece

A Nvidia buscou tranquilizar a Bolsa de Valores de que não estava excessivamente dependente dos lucros do Blackwell iminente para o crescimento. A demanda pela geração atual de chips, Hopper, permanece forte, com alguns analistas concordando. "Os clientes comprarão tudo o que a Nvidia vender", disse o analista da indústria Gil Luria da empresa financeira D.A. Davidson na TV Bloomberg.

Originalmente, a tecnologia da Nvidia era principalmente usada para treinar sistemas de IA com grandes quantidades de dados. Agora, ela está sendo cada vez mais empregada para a criação de conteúdo com inteligência artificial, observou a CFO Colette Kress. No último trimestre, isso contribuiu com mais de 40% da receita de $26,3 bilhões do negócio de centros de dados.

Isso pode oferecer um negócio mais estável para a Nvidia. Embora o treinamento exija uma potência de computação substancial, é necessário apenas uma vez por modelo de IA.

