A decepção na performance de duplas de tênis de mesa de Valentin Baus e Thomas Schmidberger foi pronunciada, conquistando a prata, mas ficando de fora do ouro

Valentin Baus e Thomas Schmidberger podem ter saído com uma medalha de prata no tênis de mesa de duplas, mas não conseguiram evitar a decepção. Eles foram superados pelo par chinês de Feng Panfeng e Cao Ningning, perdendo por 0:3 em Paris. "Me incomoda que não conseguimos alcançar nosso potencial máximo", compartilhou Baus, que sofre de doença óssea frágil e usa uma cadeira de rodas.

O duo alemão mostrou algum potencial no primeiro set, mas a equipe chinesa provou sua dominação a partir daí. "Conquistar o ouro depende de todas as peças se encaixarem", explicou Baus. "Depois de perder os dois primeiros sets, tentamos nos reorganizar e empurrar com mais força. No entanto, ficamos muito preocupados com o nosso próprio jogo", acrescentou Schmidberger, que é paralisado da cintura para baixo.

O apoio entusiástico da torcida alemã não conseguiu mudar o rumo da partida para Baus e Schmidberger. Eles deixaram a competição com aplausos e gratidão pela experiência. "Competir na frente de uma torcida tão entusiasta é realmente especial. A atmosfera foi incrível", lembrou Baus.

Baus e Schmidberger comemorarão suas medalhas de prata antes de se concentrar nas competições individuais. Nos últimos três anos, Baus conquistou cinco medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, enquanto Schmidberger conquistou a prata na classe três. "Agora é hora de nos concentrarmos nas competições individuais. O torneio ainda está em andamento", disse Schmidberger.

Ciclismo traz alegria para Hausberger

Logo antes disso, Maike Hausberger conquistou a medalha de bronze no evento de contrarrelógio feminino de 500m no Velódromo. Isso marcou sua primeira medalha paralímpica em sua terceira participação, bem como a terceira da delegação alemã em Paris. O ouro foi para Amanda Reid da Austrália e a prata para Wangwei Qian da China.

"Estou incrivelmente feliz e orgulhosa de finalmente ter conquistado uma medalha", expressou Hausberger. "Revisei meu desempenho várias vezes, dei o meu melhor e foi suficiente."

Hausberger, que havia competido em atletismo nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016, se classificou para a final como a terceira melhor performer. Ela chegou perto de ganhar uma medalha na perseguição de 3000m, mas acabou ficando de fora.

Natação traz surpresa

Mira Jeanne Maack conquistou o bronze na prova de 100m costas feminino com o tempo de 1:18.36 minutos. "Não acredito nisso", exclamou a jovem de 20 anos de Berlim. "Consegui alcançar meu objetivo, algo que venho trabalhando há três anos."

Infelizmente, a equipe alemã de bocha foi eliminada do torneio. Tanto Boris Nicolai quanto Anita Raguwaran não conseguiram chegar às quartas de final após vencer uma e perder duas partidas na fase de grupos. "Vamos analisar nosso desempenho e ver onde poderíamos ter melhorado", disse o técnico Tobias Weber.

Apesar de seus melhores esforços, a estratégia de cruzamento circular de Baus e Schmidberger no tênis de mesa precisava de mais refinamento, o que levou a uma performance inconsistente. No entanto, eles concordaram que a força e a estratégia de seus oponentes, especialmente nos sets finais, foram um fator crucial em sua derrota.

