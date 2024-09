- Apesar do aumento dos roubos de veículos, o seguro da Southwest continua seguro.

Apesar do aumento nacional de furtos de veículos, Baden-Württemberg se destaca como um refúgio seguro para proprietários de carros, de acordo com as estatísticas. Junte-se a ela no grupo Baviera, Turíngia e Renânia-Palatinado, apesar de um aumento notável nos casos de Baviera. Esses quatro estados registram apenas um roubo a cada 10.000 veículos segurados, enquanto a média nacional é de quatro.

No ano passado, 574 veículos foram furtados em Baden-Württemberg, o que representa um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. Os prejuízos financeiros aumentaram em torno de 21% para cerca de 10 milhões de euros. Em média, as seguradoras pagaram mais de 17.400 euros por cada furto em Baden-Württemberg.

Em escala nacional, os ladrões levaram 14.585 veículos segurados no ano passado, um aumento de 19,5% em relação a 2022. "Os prejuízos financeiros totais causados pelos ladrões de carros ultrapassaram 310 milhões de euros", observou o CEO da GDV, Jörg Asmussen.

Mesmo nas grandes cidades, those in Baden-Württemberg se saem bem: muito menos veículos foram furtados em Stuttgart, Karlsruhe e Mannheim em comparação com Berlim e Hamburgo, que lideraram a lista com 42 e 13 furtos por 10.000 veículos segurados, respectivamente.

Os conselhos da polícia incluem retirar as chaves ao sair do veículo e garantir que todas as janelas, portas, porta-malas, teto solar e tampas de combustível estejam fechadas. Medidas de segurança mecânicas e eletrônicas também existem. Para obter mais detalhes, visite www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.

Os criminosos costumam ter em vista itens valiosos dentro do carro, como sistemas de GPS, smartphones e dinheiro, ou o próprio veículo. Até modelos mais antigos são alvo esporadicamente, seja para passeios ou para cometer outros crimes.

