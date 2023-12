Apesar de um plantel de 800 milhões de dólares, a realidade é clara para Erik dez Hag depois de mais um descalabro "inaceitável" do Manchester United

A derrota por 3-0 frente ao Sevilha, na quinta-feira, fez com que a equipa de Erik Ten Hag fosse completamente ultrapassada, tendo o clube espanhol conseguido a passagem às meias-finais da Liga Europa com uma vitória por 5-2 no total.

Na verdade, Ten Hag deve estar a dar-se por feliz por a sua equipa só ter perdido por três golos numa noite em que o United foi o segundo melhor em todos os departamentos.

Embora a total falta de coesão e coordenação seja motivo de grande preocupação para o holandês, talvez o aspeto mais preocupante tenha sido a aparente falta de esforço, orgulho e determinação demonstrada pelos seus jogadores.

A partir do momento em que os primeiros erros calamitosos de David de Gea e Harry Maguire - que mais pareciam uma dupla de comediantes do que futebolistas profissionais no Ramón Sánchez-Pizjuán - deram a Youssef En-Nesyri o golo inaugural do Sevilha, o United não teve qualquer vontade de voltar a entrar no jogo.

O United teve um alívio depois de o golo de Lucas Ocampos na primeira parte ter sido anulado por fora de jogo, mas isso só atrasou o inevitável, pois Loïc Badé duplicou a vantagem do Sevilha logo aos 90 segundos da segunda parte.

A noite miserável da equipa foi agravada por mais um erro cómico de De Gea, cujo toque errado deu a En-Nesyri uma baliza aberta para marcar o seu segundo golo do jogo.

Na conferência de imprensa após o jogo, Ten Hag referiu-se à derrota do United por 7-0 contra o Liverpool e por 4-0 contra o Brentford na Premier League inglesa - sem mencionar o colapso da semana passada na primeira mão contra o Sevilha - e lamentou a falta de consistência demonstrada pela sua equipa esta época.

"Temos de reconhecer que nos desiludimos e desiludimos os adeptos", disse Ten Hag ao site do clube. "Se quisermos ganhar troféus, se quisermos ter sucesso, precisamos de todo o carácter.

"Acho que eles [os jogadores] mostraram no passado que podem [atuar], mas esta noite não fomos suficientemente bons. Era óbvio, era evidente.

"Não estivemos ao nível do que se pode esperar de uma equipa como o Manchester United. Temos de ser melhores. Toda a gente pode esperar padrões mais elevados do Manchester United."

O Manchester United gastou cerca de 860 milhões de dólares no recrutamento de jogadores nas últimas cinco épocas, reunindo um dos plantéis mais caros do futebol mundial.

No entanto, o desempenho da equipa não correspondeu muitas vezes a esse enorme investimento financeiro.

Os adeptos do United tiveram a esperança de que o clube tinha finalmente virado a página depois de a equipa ter tido uma série de apenas uma derrota em 19 jogos após o Campeonato do Mundo, mas essa fachada foi destruída pela humilhação de 7-0 às mãos do Liverpool.

Embora Ten Hag estivesse compreensivelmente frustrado com o desempenho em geral, parecia estar a perder a paciência com a falta de esforço dos jogadores e admitiu que a sua equipa foi superada pelo Sevilha.

"Tenho de reconhecer, é a verdade", disse Ten Hag. "É difícil, é duro, mas é a verdade. Não pode ser. É inaceitável. É inaceitável.

"Acho que já mostrámos no passado que conseguimos recuperar rapidamente. Fizemo-lo muitas vezes esta época, mas o que temos de aprender é a começar melhor os jogos, com mais vontade, mais pressão, mais serenidade com a bola. Quando se tem uma contrariedade, há que lidar com ela e continuar.

"Sim, é a verdade, temos de ser melhores. Não é uma questão de técnica, é uma questão de carácter. Por isso, há que ter compostura, vontade e paixão. Eles tinham mais vontade de ganhar; não pode ser. Acho que é inaceitável. Acho que isso é inaceitável".

A conquista da Taça da Liga, embora não seja o nível de sucesso a que um clube com a história e a estatura do United está habituado, é uma prova tangível de algum progresso sob o comando de Ten Hag.

A equipa tem agora pela frente uma semifinal da Taça de Inglaterra, no domingo, contra uma equipa em boa forma, o Brighton, que registou apenas duas derrotas nos últimos 17 jogos.

A conquista da Taça de Inglaterra e a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época - que não é de todo um dado adquirido, com o United a apenas seis pontos do quinto lugar - alterariam certamente a forma como esta época será analisada e recordada quando terminar.

"A mentalidade tem de mudar, sabemos que vai ser um adversário completamente diferente, um estilo completamente diferente, por isso acho que, a partir de amanhã, vamos concentrar-nos no Brighton", disse Ten Hag à BT Sport.

Em declarações à MUTV, acrescentou: "Sabemos que [se trata de um jogo importante] e foi isso que acabámos de dizer [aos jogadores] no balneário. Sabemos o que temos de fazer e precisamos de dar um grande passo em frente, de um nível mais elevado, de um melhor desempenho para vencer o Brighton, porque é uma equipa difícil.

"É preciso dar energia, isso é absolutamente claro. Mas depois precisamos de um desempenho diferente do que tivemos hoje."

