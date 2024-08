Apesar de ultrapassar as expectativas, as ações da Nvidia continuam a diminuir em valor.

Especialistas haviam antecipado uma receita trimestral de $28,8 bilhões. Como colocou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown, "A Nvidia continua a desafiar as tendências". De forma impressionante, os lucros da Nvidia dispararam para $16,5 bilhões, um aumento de 168% em relação ao ano anterior.

No entanto, a resposta dos investidores sugeriu que isso não foi suficiente para agradar o mercado, observou Britzman. "Não se trata apenas de ultrapassar as previsões agora, é preciso superar expectativas. E os resultados de hoje pareceram deixar os investidores um pouco decepcionados". Há uma preocupação crescente de que o crescimento da Nvidia, impulsionado pelo aumento do aprendizado de máquina (ML), possa estar indicando uma transição para a normalidade.

Anteriormente, a Nvidia era amplamente reconhecida como fornecedora de chips de placa de vídeo para PCs de jogos pelo público em geral. No entanto, seus semicondutores avançados têm uma ampla gama de aplicações em novas aplicações de ML que exigem poder de computação substancial. Atualmente, grandes players como Microsoft, Google, Meta, Tesla e Amazon utilizam a tecnologia da Nvidia para seus modelos de ML.

O aumento meteórico da Nvidia na bolsa de valores foi momentaneamente interrompido em julho, quando havia dúvidas sobre os lucros iminentes da ML gerativa. No entanto, o preço das ações voltou a subir e quase atingiu os valores de pico de alguns meses atrás, quando a empresa se tornou momentaneamente a empresa mais valiosa do mundo em termos de capitalização de mercado.

No futuro, a empresa continua a prever crescimento da receita que a maioria das organizações pode apenas aspirar. Para o próximo trimestre, ela visa $32,5 bilhões em receita, que mais uma vez supera as previsões dos analistas (31,7 bilhões de dólares).

A demanda pelos semicondutores da Nvidia, em particular o Hopper, é impressionante. O Hopper é uma linha de microprocessadores, incluindo o H100, o produto principal da Nvidia, que é extremamente popular e custa dezenas de milhares de dólares por unidade.

Apesar de ultrapassar as previsões dos analistas em uma margem significativa, os investidores expressaram decepção com os lucros da Nvidia, sugerindo a necessidade de resultados que não apenas atendam, mas também superem as expectativas continuamente. Essa suposta má performance pode estar relacionada às expectativas aumentadas do mercado devido ao sucesso consistente da Nvidia em áreas de outras tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina.

