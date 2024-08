- Apesar de trabalharem em tempo integral, muitos turíngos conseguem sustentar a sua vida com uma modesta pensão.

Na Turíngia, muitos indivíduos enfrentam uma pensão modesta apesar de contribuírem por décadas. Mais de 256.000 trabalhadores em tempo integral que pagam contribuições à seguridade social são projetados para receber um máximo de 1.300 euros após 45 anos de contribuições consistentes, como revelado na resposta do governo à pergunta parlamentar de Sahra Wagenknecht, obtida pela Agência Alemã de Notícias em Berlim.

No entanto, o Ministério Federal do Trabalho argumenta que a suposição feita na pergunta - uma correlação de renda estável ao longo de todo o período de emprego - é inviável. De acordo com a resposta do governo, aproximadamente 321.000 indivíduos na Turíngia receberiam uma pensão inferior a 1.300 euros se mantivessem suas atuais rendas.

Pensões baixas são comuns na Alemanha Oriental

As disparidades regionais são significativas. Após uma carreira em tempo integral, muitos na Alemanha Oriental recebem uma pensão abaixo de 1.300 euros. Em todo o país, isso afetaria quase um terço dos trabalhadores em tempo integral - quase metade no leste, como se diz.

Desde 2012, a idade padrão de aposentadoria tem sido gradualmente aumentada de 65 para 67 anos. Para indivíduos com contribuições de longo prazo, são necessários 35 anos de contribuições para receber uma pensão por idade. Para aqueles com contribuições especialmente longas, são necessários 45 anos. Certos grupos etários podem se aposentar antecipadamente sem penalidades antes de seu 67º aniversário, desde que tenham contribuído por 35 anos. Para indivíduos nascidos em 1964 ou depois, a idade de aposentadoria permanece em 67 anos, mesmo após 35 anos de contribuições. Em teoria, uma pessoa pode se aposentar antecipadamente sem penalidades após 45 anos de seguro.

