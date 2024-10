Apesar de personalidades de renome, a autoridade doméstica permanece com a figura materna.

Quatro Mulheres - Uma Empreitada em Comum. Tina Knowles, Donna Kelce, Maggie Baird e Mandy Teefey são reconhecidas por terem criado filhos famosos: Beyoncé, Travis Kelce, Billie Eilish e Selena Gomez. Em uma entrevista coletiva, essas mães renomadas compartilham suas histórias de criação.

Seus filhos lotam grandes estádios de concerto, têm legiões de seguidores e acumulam fortunas, mas em casa, a mãe ainda manda. Para a edição "Mulheres do Ano" da revista americana "Glamour", as mães de Beyoncé, do astro do NFL e companheiro de Taylor Swift Travis Kelce, de Billie Eilish e de Selena Gomez se unem para uma entrevista conjunta. A publicação as escolheu para a matéria de capa como "Mulheres do Ano" por terem criado algumas das pessoas mais reconhecidas do mundo.

Não é sempre fácil!

Donna Kelce compartilha suas lutas, revelando: "Ser mãe pode ser a tarefa mais difícil que já enfrentei na vida. É mais fácil ir para o trabalho, mas cuidar de crianças que dependem completamente de você enquanto tenta fazer o seu melhor com os recursos limitados disponíveis pode ser desanimador." Ela nunca imaginou que seus filhos Travis e Jason Kelce se tornariam estrelas do NFL, apesar de seu talento atlético. "Você nunca sabe até receber those letters de aceitação da universidade, e então você percebe, 'Talvez eles tenham algo especial'."

Sem Privilégios!

Uma memória também fica gravada na mente de Beyoncé. Ela e seu marido matricularam sua filha em aulas de dança porque ela era tão tímida, conta Tina Knowles: "E ela subiu no palco e o dominou. Olhamos um para o outro em choque, perguntando, 'Quem é essa garota?' A confiança estava lá, e eu podia ver. Algo tinha mudado naquele palco que eu nunca tinha visto antes."

A fama e a constante adoração de Beyoncé não combinam com sua mãe. Frequentemente, Tina Knowles lembra sua filha que ela é perfeitamente capaz de lidar com suas próprias coisas. Ela ensina: "Faça contato visual, diga 'oi', não seja arrogante!" Ela acredita que é importante ensinar esses valores às crianças, "pois as pessoas estão sempre fazendo tudo por eles, e às vezes eles acabam se tornando muito autocentrados."

"Ela pode segurar sua própria sombrinha"

A mãe de Billie Eilish também vê isso. Ela fala sobre sua filha: "Ela está se apresentando para 10.000 pessoas, mas isso é apenas por uma hora e meia. O resto do tempo, ela está em casa com seu irmão a incomodando na mesa do jantar. É sua família que a mantém com os pés no chão."

A mãe de Selena Gomez concorda totalmente e lembra uma situação em que sua filha, no início de sua carreira de atriz, saiu de sua carreta no momento em que começou a chover, com uma sombrinha oferecida a ela instantaneamente. "Eu disse a ela, 'Ela pode segurar sua própria sombrinha.' Ela precisa aprender a abastecer seu próprio carro. Ela precisa se tornar uma pessoa primeiro."

Agora, as quatro mães já tiveram sua cota de fama e são frequentemente reconhecidas. Até óculos escuros não podem protegê-las, lamenta Donna Kelce. No entanto, ela parece gostar disso. Especialmente desde que ela frequentemente ouve sobre o respeito de seus filhos. "E quem não gostaria de ouvir isso?" Algo com o qual outras mães famosas provavelmente podem se identificar.

