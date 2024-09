Apesar de liderar o pacote em gastos com saúde entre os países de alta renda, os Estados Unidos estão atrás em indicadores cruciais de saúde, de acordo com descobertas recentes.

Em comparação com nove outros países prósperos, os Estados Unidos ficaram em último lugar neste ano, apresentando menor expectativa de vida e taxas mais altas de mortalidade e doenças, apesar de serem os que mais investem em saúde, de acordo com um relatório lançado pela organização de pesquisa independente The Commonwealth Fund na quinta-feira.

Os países com melhor desempenho no relatório foram a Austrália, os Países Baixos e o Reino Unido.

De acordo com o Dr. Joseph Betancourt, presidente da The Commonwealth Fund, em uma conferência de imprensa, "Este relatório mostra que nosso sistema de saúde continua significativamente atrás de outros países em atender às necessidades básicas de saúde de nossos cidadãos. Apesar dos EUA gastarem mais em saúde do que qualquer outro país, os americanos sofrem com pior saúde, morrem mais jovens e lutam para pagar serviços essenciais de saúde. Gastamos mais e obtemos menos valor para nosso investimento."

Durante a conferência, Betancourt, um médico de cuidados primários, compartilhou suas experiências ao lidar com pacientes que não podem pagar por medicamentos necessários, lutar contra empresas de seguros por cuidados negados e tratar pacientes mais velhos que passaram anos doentes sem cobertura. Ele enfatizou as lições que os EUA poderiam aprender com outros países para fortalecer a entrega e os resultados da saúde.

"Este relatório oferece um roteiro para líderes e formuladores de políticas de saúde sobre como os EUA podem alcançar cuidados mais equitativos e acessíveis para todos os seus cidadãos", disse Betancourt.

Investigadores da The Commonwealth Fund avaliaram e analisaram o desempenho dos sistemas de saúde de dez países: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Países Baixos, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Eles examinaram de perto como esses sistemas se saíram em 70 medidas em cinco áreas centrais em cada país: acesso à assistência, processo de assistência, eficiência administrativa, equidade e resultados em saúde. As avaliações foram feitas usando dados da Organização Mundial da Saúde, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Our World in Data e pesquisas conduzidas pela The Commonwealth Fund.

Com base em seus achados, os países com as maiores pontuações em todas as cinco áreas centrais foram:

Austrália Países Baixos Reino Unido Nova Zelândia França

Em contraste, os países com as menores pontuações em todas as cinco áreas centrais foram:

Suécia Canadá Suíça Alemanha Estados Unidos

Ao analisar cada país em cada domínio crítico, os EUA ficaram em último lugar no acesso à assistência, indicando as maiores dificuldades enfrentadas pelos americanos em buscar e pagar por assistência médica. O país também ficou em último lugar nos resultados em saúde, incluindo doenças agudas, doenças crônicas e mortalidade.

Pesquisadores observaram que as pessoas nos EUA viviam menos e enfrentavam mais mortes evitáveis entre os dez países, com os EUA tendo as taxas mais altas de mortalidade relacionada ao COVID-19 para pessoas com menos de 75 anos, de acordo com o relatório.

Os EUA ficaram em nono lugar na equidade, indicando disparidades em como indivíduos de diferentes níveis de renda e backgrounds acessam e experimentam a assistência médica. O país também ficou em nono lugar na eficiência administrativa, sugerindo que médicos e pacientes nos EUA enfrentam mais aprovações de seguros e complicações relacionadas à fatura.

"Requisitos administrativos podem consumir tempo e dinheiro para pacientes e médicos", afirmou Reginald Williams II, vice-presidente de política e inovações de prática de saúde internacional na The Commonwealth Fund, durante a conferência.

"Muitos países simplificaram seus sistemas de seguro-saúde e pagamentos através de legislação, regulamentação e padronização, como aplicar pagamentos padronizados a todos os médicos por serviços com base em uma base regional, fornecendo informações claras sobre taxas de serviço e responsabilidades do paciente", acrescentou.

No entanto, os EUA ficaram bem em processo de assistência, o que indica que a assistência que fornecem inclui aspectos ou atributos essenciais associados à assistência médica de alta qualidade.

Os pesquisadores observaram que os países poderiam aprender lições valiosas uns com os outros, embora os desempenhos em todos os países fossem relativamente próximos, com os EUA sendo o único desvio claro. Os nove países restantes, que todos apresentavam cobertura universal, tinham copagamentos menores para serviços de saúde, melhorando tanto o acesso quanto a acessibilidade.

"Uma parte significativa do mau desempenho do sistema de saúde dos EUA tem a ver com acesso e equidade de assistência, que são fortemente influenciados pela disponibilidade de seguro", afirmou o Dr. David Blumenthal, ex-presidente da The Commonwealth Fund, durante a conferência.

"Os EUA ficam para trás em termos de indivíduos não assegurados - aproximadamente 20 milhões ainda sem cobertura - apesar de um recorde histórico de baixa, e o acesso a serviços básicos para populações de baixa renda é limitado", acrescentou.

O relatório também destacou que o gasto com saúde era semelhante em outros países, mas mais alto nos EUA, que gastam muito mais em saúde, mas sofrem com mau desempenho.

Para melhorar o sistema de saúde dos EUA, o relatório sugere a expansão da cobertura de seguro, a redução das disparidades no acesso e na qualidade da assistência e a minimização da carga administrativa e das complexidades dos planos de seguro.

Ele também enfatiza a importância do investimento dos EUA em intervenções fora do setor de saúde, abordando os determinantes sociais da saúde, incluindo pobreza, sem-teto, fome, discriminação, violência por armas de fogo e abuso de substâncias.

Além disso, o relatório defende um sistema de cuidados primários mais robusto nos EUA.

Os rankings do novo relatório espelharam os de um estudo publicado pelo The Commonwealth Fund no ano anterior, que revelou que os Estados Unidos tinha as taxas mais altas de mortes por condições preveníveis ou tratáveis, além das taxas mais altas de mortalidade materna e infantil, apesar de gastar mais em saúde do que qualquer outro país de alta renda.

"Não estamos tendo o melhor retorno sobre nosso investimento em saúde", disse o Dr. Georges Benjamin, diretor executivo da Associação Americana de Saúde Pública, que não estava envolvido com nenhum dos dois estudos, no ano passado.

Para abordar as deficiências no sistema de saúde dos EUA, Benjamin sugeriu três estratégias.

" Ainda somos o único país sem saúde universal ou acesso para todos os cidadãos", disse Benjamin.

Em segundo lugar, "ficamos para trás em relação a outros países na atenção primária e prevenção, e nosso sistema de saúde pública remains dividido", acrescentou ele. "O terceiro problema é que subfinanciamos iniciativas sociais em relação a outros países industrializados. Eles investem em apoio de primeira linha para seus cidadãos, enquanto nós nos concentramos no tratamento da doença."

