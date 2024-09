Apesar das preocupações sobre uma potencial desaceleração, o motor económico americano continua a funcionar vigorosamente.

Gastos de varejo nos EUA aumentaram ligeiramente em 0,1% em agosto em relação a julho, de acordo com o relatório do Departamento do Comércio na terça-feira. Embora essa taxa de crescimento seja mais lenta do que a revisada de 1,1% em julho, ela superou a previsão de queda de 0,2%. Os dados levam em conta flutuações sazonais, mas não a inflação.

Esse crescimento é visto como positivo para a economia americana, já que o gasto do consumidor representa quase dois terços da produção econômica do país. As vendas no varejo contribuem substancialmente para o gasto total.

Publicado na terça-feira, esse relatório é a última atualização econômica significativa antes da decisão da taxa de juros da Reserva Federal na quarta-feira. Os dados não têm um impacto significativo no tamanho da redução da taxa prevista. A discussão sobre se a Reserva Federal implementará uma redução de um quarto de ponto ou uma ajuste de meio ponto tem aumentado recentemente.

A saúde da economia dos EUA, especialmente o mercado de trabalho, é altamente relevante para a Reserva Federal e Wall Street, que espera reduções agressivas nas taxas da instituição central. Atualmente, os empregadores estão contratando menos trabalhadores, e é mais difícil para os buscadores de emprego encontrarem novas oportunidades. A taxa de desemprego viu um aumento rápido nos últimos 12 meses, alcançando 4,2% no mês passado, em comparação com 3,8% no ano anterior.

Um mercado de trabalho estagnado pode levar a uma queda significativa no gasto do consumidor, o que pode impactar negativamente a economia dos EUA. As empresas seriam obrigadas a readjustar suas estratégias de contratação, com os consumidores gastando menos, potencialmente iniciando um ciclo negativo em que os consumidores gastam menos devido aos demissões, de acordo com economistas. A Reserva Federal pode intervir para evitar isso reduzindo os custos de empréstimo.

Planos de gastos cautelosos do consumidor

Embora o gasto do consumidor permaneça acima dos níveis pré-pandêmicos, pesquisas recentes mostram uma ligeira queda nas expectativas de gastos para o futuro próximo.

Em agosto, os respondentes à pesquisa do Federal Reserve Bank of New York relataram um aumento nominal anual de 5% no gasto das famílias, em comparação com 4,6% em abril.

No entanto, a pesquisa mostrou uma ligeira queda na projeção do crescimento mensal do gasto total, que diminuiu para 3% em agosto. Apesar disso, ainda está acima dos níveis vistos em 2019, embora esteja abaixo do pico de 5,4% em abril de 2022.

Uma pesquisa separada do Bank of America publicada na sexta-feira refletiu essa tendência, sugerindo uma queda nas expectativas de gastos para os próximos anos, tanto no horizonte de 3 meses quanto de 12 meses.

"Isso sugere um consumidor que se torna cada vez mais seletivo sobre onde eles gastam seu dinheiro", disse Robert F. Ohmes, analista de pesquisa do Bank of America Securities.

Essa atitude de gastos cautelosa provavelmente é mais devido a ajustes orçamentários do que a medos de desemprego, disse Ohmes, citando os preços dos alimentos como exemplo. Nos dez anos antes da pandemia, os preços dos alimentos mantiveram uma taxa de crescimento relativamente estável de menos de 1%.

No entanto, a inflação dos preços dos alimentos aumentou significativamente nos últimos anos, alcançando um aumento de 27% em comparação com cinco anos atrás. Se os ganhos aumentaram em 15%, mas os preços dos alimentos aumentaram em 27%, os consumidores devem necessariamente comprar menos de um produto específico para manter sua posição financeira, explicou Ohmes.

A inflação dos preços dos alimentos diminuiu significativamente nos últimos 12 meses, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor. Em agosto, os preços dos alimentos estavam aumentando a uma taxa anual de 0,9%, em linha com a taxa média vista em 2019, de acordo com os dados da Bureau of Labor Statistics.

Alicia Wallace contribuiu para esta reportagem da CNN.

O crescimento positivo dos gastos de varejo pode impulsionar o setor empresarial americano e contribuir para a expansão econômica geral. Os planos de gastos cautelosos do consumidor, impulsionados por ajustes orçamentários e aumentos nos preços dos alimentos, podem impactar o futuro de vários negócios.

