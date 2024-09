Apesar das preocupações de uma desaceleração, o motor económico americano continua a avançar fortemente.

Vendas ao consumidor nos EUA em lojas varejistas aumentaram ligeiramente em 0.1% em agosto em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Comércio na terça-feira. Essa taxa de crescimento é significativamente menor do que o aumento revisado de 1.1% em julho, mas supera a previsão de queda de 0.2% projetada em uma pesquisa da FactSet. No entanto, esses dados não levam em conta ajustes pela inflação.

Esse pequeno aumento nos gastos em varejo é um sinal positivo para a economia do país, já que o gasto do consumidor representa cerca de dois terços do PIB dos EUA. As vendas no varejo representam uma parte significativa do gasto do consumidor em geral.

Os números de vendas no varejo desta terça-feira servem como o último dado econômico significativo antes do Federal Reserve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. Independentemente desses dados recentes, é pouco provável que a redução esperada na taxa seja significativamente alterada.

O crescimento positivo nas vendas no varejo pode potencialmente impulsionar vários negócios dependentes do gasto do consumidor. Apesar da taxa de crescimento menor, a economia ainda demonstra resiliência diante de indicadores econômicos em constante mudança.

