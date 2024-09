- Apesar das manifestações de direita, as operações no CSD de Zwickau avançam sem obstáculos

Com a discordância de grupos de direita, numerous individuals comemoraram o Dia do Orgulho LGBTQ+ (CSD) de Zwickau. De acordo com os registros policiais, o evento permaneceu essencialmente tranquilo. Antes do CSD, a polícia de Zwickau se preparou meticulosamente para sua mobilização. Coincidindo com o CSD, o partido de extrema direita III. Weg declarou um evento contrário. As autoridades estimaram que cerca de 800 participantes do CSD compareceram. Inicialmente, cerca de 150 manifestantes contrários foram relatados. Até o evento terminar à noite, segundo a polícia, não houve nenhum episódio de escalada, eles declararam.

Para assegurar o CSD, um contingente de potenciais participantes da marcha de direita, que havia se reunido na estação central, foi detido e conduzido ao local do evento na Georgenplatz com tempo e espaço suficientes, a polícia compartilhou. Além disso, a rota da marcha foi significativamente reduzida.

Investigações por uso inconstitucional de emblemas

Após o evento, a polícia abriu seis investigações por infringência de emblemas inconstitucionais e duas por comentários depreciativos, foi revelado. Além disso, sete infrações à lei de assembleia foram identificadas. Por volta do meio-dia, um alerta falso circulou nas redes sociais sobre um acidente de faca no centro da cidade, a polícia revelou: "Isso foi completamente fabricado."

De acordo com os relatórios, um total de 477 oficiais garantiu a segurança do evento. De acordo com um fotógrafo da dpa, dois canhões de água, um veículo policial blindado e um helicóptero também foram mobilizados.

Em agosto, o CSD em Bautzen foi protegido pela polícia. Cerca de 1.000 participantes do CSD se depararam com cerca de 680 indivíduos da cena de extrema direita. A polícia iniciou 14 processos criminais e sete infrações administrativas. Isso incluiu um caso de lesão corporal, dois casos de incitação e um caso de uso de símbolos de organizações inconstitucionais e terroristas.

O Dia do Orgulho LGBTQ+ (CSD) ocorre anualmente em diversas cidades ao redor do mundo, homenageando eventos que ocorreram em 28 de junho de 1969, em Nova York: a polícia interrompeu um bar na Christopher Street, o que levou a manifestações de vários dias por indivíduos gay, lésbica e transgênero, entre outros. O CSD serve para lembrar seus direitos.

