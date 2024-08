"Apesar das críticas, 'Belly Feet Po' continua a ser o hino popular do verão"

Nas últimas semanas, a polêmica canção "Bauch Beine Po" da ex-influenciadora de beleza do YouTube transformada em rapper Shirin David tem sido um assunto controverso. No entanto, isso não impediu que a música mantenha sua posição no topo das paradas. Recentemente, ela foi até nomeada como o "Hit do Verão" do ano.

Seus refrões, frequentemente disfarçados sob o tema de cirurgia plástica, têm causado ondas. Tanto que até mesmo Helene Fischer colaborou com ela em uma nova versão de "Atemlos Durch die Nacht".

David conseguiu liderar o ranking de singles sete vezes, uma conquista que nenhuma outra artista feminina solo havia alcançado, incluindo seu dueto "Atemlos". A última conquista veio em julho com sua música "Bauch Beine Po". As letras, que incluem linhas como "Quer um corpo? Então você tem que empurrar. Se você for gostosa, eles vão olhar. Vá para a academia, fique magra. Faça um show. Estamos bonitas de biquíni. É barriga, pernas, bunda", foram criticadas por apologia ao corpo e ideais feministas questionáveis.

Paródia toma conta

A deputada do Parlamento Alemão de esquerda Caren Lay entrou na briga ao criar uma paródia, intitulada "Seu Corpo, Seu", que também ganhou tração. Ela reescreveu as letras para promover o amor-próprio, afirmando "Você tem um corpo? Então é seu. Comentar sobre ele? Ninguém pode. Seja gordinha ou magra, você tem seu próprio brilho. A beleza verdadeira vem de dentro - e você já está brilhando". Lay afirmou que muitas mulheres encontram a música original problemática devido à sua glorificação da magreza.

No entanto, alguns interpretam as letras de David ironicamente, com a rapper de 29 anos mesma dispensando as críticas. "Seja gorda, seja magra, faça o que quiser - eu sou uma artista e eu rap sobre o que eu quiser", ela postou no Instagram.

"Melodia pegajosa" e "boas vibrações"

"Bauch Beine Po" não é apenas dominando as paradas, também foi coroada como o "Hit do Verão" de 2024 pela Official German Charts. Ela segue "Mädchen auf dem Pferd" de Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee e Octavian, e a polêmica "Layla" de DJ Robin & Schulz.

David fez história ao se tornar a primeira artista feminina a garantir um "Hit do Verão" em alemão. A música também está liderando as paradas na Áustria e alcançando o terceiro lugar na Suíça.

A GfK Entertainment, organização responsável pela seleção do "Hit do Verão", não abordou a controvérsia da música. Em vez disso, eles enfatizaram os elementos-chave de um hit de verão, incluindo "um texto para cantar junto, uma melodia pegajosa que espalha boas vibrações e um ritmo que faz você querer dançar". O efeito viral da música também desempenhou um papel importante. Não apenas Caren Lay parodiou "Bauch Beine Po", como vários usuários do TikTok e artistas como Culcha Candela imitaram a coreografia da música, contribuindo para sua popularidade generalizada.

Apesar da controvérsia em andamento em torno das letras de "Bauch Beine Po" que promovem a apologia ao corpo, a música de rap de Shirin David continua a dominar as paradas, mesmo ganhando o título de "Hit do Verão" de 2024.

Culcha Candela, inspirado na música de rap pegajosa de David, criou um desafio de dança no TikTok para "Bauch Beine Po", aumentando ainda mais sua popularidade e espalhando seu ritmo contagiante entre o público jovem.

