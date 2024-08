- Apesar das acusações de abuso físico, o pessoal da polícia de Essen continua a cumprir o seu dever.

De acordo com diversas fontes de notícias, policiais de Essen, supostamente envolvidos em uma agressão a um motorista de táxi em Mallorca no final de agosto, continuam a exercer suas funções na cidade. Uma porta-voz da polícia confirmou isso.

Ela se recusou a fornecer detalhes sobre se os oficiais estão em serviço ativo ou envolvidos em tarefas administrativas. A cidade de Essen não foi informada sobre a situação pelas autoridades espanholas, ela mencionou. Anteriormente, vários meios de comunicação haviam afirmado que os indivíduos haviam retomado o trabalho.

Se as acusações contra os oficiais forem confirmadas, haverá uma investigação interna em Essen, afirmou a porta-voz. Uma investigação criminal está atualmente em andamento na Espanha.

Polícia: Colegas Involvidos no Incidente de Mallorca

Meios de comunicação espanhóis afirmam que uma discussão entre turistas alemães sobre um telefone perdido levou a uma agressão brutal a um taxista de 71 anos em Mallorca. O motorista precisou ser hospitalizado devido à gravidade de seus ferimentos, e mais tarde, uma tentativa de suborno a oficiais da lei espanhola foi feita.

A polícia de Essen reconheceu a participação de seus colegas no incidente. No entanto, eles enfatizaram que ainda não está claro se os oficiais de polícia são considerados testemunhas ou suspeitos pelas autoridades espanholas.

Três Homens de Essen

De acordo com o jornal local "Última Hora", os responsáveis pelo incidente eram três homens de Essen, com idades de 24, 26 e 27 anos. A identidade de um quarto suspeito não foi revelada. De acordo com relatórios da DPA, vários oficiais de Essen estavam de férias juntos em Mallorca. Pelo menos dois deles foram considerados suspeitos. Todos eles receberam permissão para retornar à Alemanha.

Apesar da investigação interna em andamento em Essen, não há relatórios públicos de que os oficiais envolvidos no incidente de Mallorca tenham cometido a "agressão de surra". No entanto, a gravidade do incidente, envolvendo uma agressão brutal a um taxista de 71 anos, levantou preocupações sobre o comportamento dos três homens de Essen, que estão atualmente sob investigação.

Leia também: