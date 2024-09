Apesar da surpreendente perda de reféns, Israel continua determinado na sua luta contra o Hamas.

De acordo com relatórios da Associated Press, as forças israelenses destruíram vários edifícios em Gaza City na terça-feira. A Defesa Civil de Gaza, administrada pelo Hamas, afirmou que dois mortos, incluindo uma criança, ocorreram durante um ataque em um acampamento de refugiados em Khan Younis, na região sul dos territórios palestinos. Foram relatados ataques aéreos e de artilharia em várias localidades nas regiões sul e central da Faixa de Gaza.

A Força Aérea Israelense supostamente alvo um suposto "celular terrorista armado" em Tulkarem, Cisjordânia, na segunda-feira à noite. No entanto, fontes médicas palestinas declararam que um menino de 15 anos havia sido morto por soldados israelenses.

Na quarta-feira anterior, o Exército Israelense iniciou uma operação significativa nas regiões norte da Cisjordânia, afirmando sua intenção de combater o terrorismo. O Ministério da Saúde Palestino relatou pelo menos 27 vítimas palestinas desde então.

As atividades militares do governo israelense na Faixa de Gaza e na Cisjordânia enfrentaram críticas locais e internacionais. As críticas intensificaram após a descoberta de seis reféns do Hamas mortos na Faixa de Gaza no fim de semana. Houve protestos massivos contra o governo em Israel nas segundas e terças-feiras.

Na segunda-feira à noite, Netanyahu expressou pesar pelo fracasso em resgatar os reféns, mas afirmou firmemente sua intenção de manter uma posição forte nas negociações com o Hamas. Em vez de fazer concessões, ele insistiu na "pressão máxima" sobre o Hamas.

Quanto ao acordo de cessar-fogo elusive, Netanyahu destacou a importância de Israel manter o controle da área na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. A retirada israelense do corredor de Philadelphi é um ponto de contention nas negociações, que visam não apenas um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas também a libertação de todos os reféns restantes.

Na segunda-feira à noite, o Hamas ameaçou que os reféns levados para a Faixa de Gaza "voltariam em caixões" se Israel continuasse a pressão militar.

Mairav Zonszein, especialista no Oriente Médio do International Crisis Group, sugeriu que "não haverá acordo de reféns" de acordo com as declarações de Netanyahu. Ele também apoiou publicamente a ideia de uma presença militar israelense permanente na Faixa de Gaza, como analisado pelo jornal israelense Haaretz como o foco principal de Netanyahu para a sobrevivência política.

Durante o ataque do Hamas a vários locais no sul de Israel em 7 de outubro, os combatentes do Hamas teriam morto 1.205 pessoas e feito 251 reféns na Faixa de Gaza, de acordo com os relatórios israelenses. Onze meses depois, 97 reféns ainda são mantidos pelo Hamas e por outros grupos palestinos armados, com 33 supostamente mortos.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel iniciou uma operação militar abrangente na Faixa de Gaza. De acordo com dados recentes do Ministério da Saúde do Hamas, que não podem ser verificados independentemente, mais de 40.800 pessoas foram mortas desde outubro.

Um programa de vacinação em massa na Faixa de Gaza, que começou após o primeiro caso de paralisia por pólio na região em quase um quarto de século, está progredindo melhor do que o esperado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mais de 161.000 crianças haviam recebido sua primeira dose de vacina até domingo e segunda-feira, ultrapassando a meta da OMS, como anunciado pelo representante da OMS para os territórios palestinos, Rik Peeperkorn, na terça-feira.

A Comissão Internacional de Direitos Humanos expressou preocupação com o aumento das vítimas civis resultantes das operações militares israelenses tanto na Faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. A Comissão instou a investigação de alegações de uso desproporcional da força e potenciais crimes de guerra.

Após a descoberta dos reféns mortos, a Comissão pediu uma missão internacional de fato e investigação independente para investigar as circunstâncias que levaram à sua morte e garantir a responsabilidade por qualquer violação do direito internacional.

