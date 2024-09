Apesar da cautela de proeminentes funcionários do estado republicano, a autoridade eleitoral da Geórgia insiste em realizar uma recontagem manual das cédulas.

A decisão foi 3-2, com os três apoiadores sendo leais ao ex-presidente Trump, enquanto um representante democrata e um membro independente do GOP na diretoria se opuseram fortemente a ela, rotulando-a como um passo desnecessário que poderia potencialmente adiar o resultado da eleição presidencial neste estado crucial.

A Procuradoria-Geral da Geórgia, liderada pelo republicano Chris Carr, havia aconselhado anteriormente à diretoria controlada pelo GOP que essa ação provavelmente seria ilegal, uma vez que as regulamentações estaduais não autorizam trabalhadores locais de eleições a contar votos manualmente antes da contagem oficial.

"Essas propostas carecem de qualquer base legal - tornando-as exatamente o tipo de legislação não autorizada que as agências não podem emitir", afirmou a Procuradoria-Geral em um memorando.

A office também alertou a diretoria de que pode ser muito perto da eleição para tais modificações - e que juízes poderiam até mesmo impedir essas modificações devido a precedentes estabelecidos que defendem a manutenção do status quo na véspera da eleição.

"A diretoria corre o risco de invadir a autoridade constitucional da Legislatura da Geórgia para legislar. Quando tal invasão ocorre, a regulamentação da diretoria provavelmente será considerada inválida se for desafiada", alertou Elizabeth Young, advogada sênior da Procuradoria-Geral, em uma carta à diretoria na quinta-feira, instando-os a evitar ultrapassar sua autoridade.

Especificamente, Young apontou que várias das propostas para ampliar os papéis dos observadores de votação e alterar os procedimentos de votos por correio são "muito provavelmente" consideradas inválidas em juízo se desafiadas. Ela também destacou que a controvertida proposta da diretoria para aumentar a contagem manual de votos carece de qualquer base legal e provavelmente resultaria em uma ação ilegal pela diretoria.

Essas preocupações espelham aquelas levantadas pelo Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, que já havia criticado a diretoria majoritária do GOP como "um desastre".

"Estamos nos aproximando demais da eleição", afirmou Raffensperger, um republicano, à CNN na quinta-feira. "Estamos a 50 dias da nossa eleição. Na verdade, estamos a apenas três semanas do início do voto antecipado, e simplesmente é tarde demais no ciclo."

A transformação da diretoria eleitoral em um dos estados-chave das eleições de 2024 destaca como certos republicanos, que questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020, agora assumiram papéis proeminentes na elaboração das regras eleitorais e, em algumas áreas, na supervisão das eleições.

Janelle King, membro republicana da diretoria eleitoral do estado, que foi elogiada pelo ex-presidente Trump no mês passado, argumentou antes da reunião que as mudanças são necessárias.

"Infelizmente, algumas maçãs podres aqui e ali, ou até mesmo contagem dupla, acabam ofuscando os esforços gerais de muitos dos nossos escritórios eleitorais", disse King. "Então, a questão é se mantemos o sistema existente, que é mais simples, ou se fazemos algumas ajustes para aprimorar nosso desempenho."

Um advogado de Raffensperger enviou uma carta de duas páginas à diretoria eleitoral do estado, afirmando que as novas regras são impossíveis, uma vez que muitos trabalhadores eleitorais já concluíram sua treinamento.

O voto antecipado na Geórgia começa em 15 de outubro. Se as novas regulamentações forem aprovadas, a mais cedo que poderiam entrar em vigor seria em 14 de outubro, apenas 22 dias antes da Eleição Geral.

A diretoria eleitoral era anteriormente liderada pelo Secretário de Estado da Geórgia. Mas após 2020, Trump tentou anular sua derrota no Estado da Geórgia, instando Raffensperger a "encontrar" os votos necessários para garantir a vitória. Raffensperger recusou-se, levando a legislatura republicana do estado a remover o secretário como membro da diretoria.

A diretoria eleitoral da Geórgia não certifica nenhum resultado eleitoral. No entanto, ela estabelece regulamentações que orientam os administradores eleitorais e as diretorias locais que certificam os resultados antes de serem encaminhados ao secretário de estado e depois ao governador. A diretoria eleitoral do estado também investiga irregularidades eleitorais.

CNN's Sara Murray e Mounira Elsamra contribuíram para esta reportagem.

Esta história está em desenvolvimento e será atualizada.

