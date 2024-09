Apesar da ambiguidade que rodeia a intrusão do sistema de pager do Líbano, há vários fatos conhecidos sobre os nossos aparelhos digitais pessoais.

A situação em andamento continua a se desdobrar com a causa das explosões ainda não confirmada oficialmente. De acordo com análises de especialistas compartilhadas com a CNN, acredita-se que as explosões foram iniciadas por manipulação de dispositivos, em vez de uma possibilidade de que uma violação de cibersegurança tenha causado a superaquecimento e explosão de baterias de lítio. No entanto, nenhuma dessas teorias foi endossada pelas autoridades.

Em termos simples, seu dispositivo de comunicação está seguro contra qualquer explosão, a menos que seja fisicamente manipulado e armado com explosivos, de acordo com a opinião de especialistas compartilhada com a CNN.

Essas explosões ocorreram durante um período prolongado de ações de retaliação mútua entre Israel e Hezbollah, após o conflito Israel-Hamás. As Forças de Defesa de Israel permaneceram em silêncio, enquanto Hezbollah e o governo do Líbano apontaram o dedo para Israel.

Pagers, dispositivos sem fio que transmitem mensagens sem conexão com a internet, viram uma queda na popularidade, mas ainda são essenciais em setores como o de saúde.

Justin Cappos, professor de cibersegurança na NYU, mencionou que, embora teoricamente seja possível prejudicar uma variedade de baterias, incluindo as de lítio, que são conhecidas por inflamar, os dispositivos em questão parecem ter sido projetados intencionalmente para detonar ao serem ativados, não um pager comum.

Cappos alertou sobre preocupações com as baterias de íon de lítio, mas aconselhou contra ansiedade desnecessária.

Baptiste Robert, CEO da Predicta Lab e pesquisador de cibersegurança, apresentou uma perspectiva diferente, afirmando que, em vez de serem hackeados, os pagers poderiam ter sido alterados antes da entrega.

Robert apontou a escala da explosão, sugerindo a ocorrência provável de um ataque coordenado e avançado.

Michael Horowitz, chefe de inteligência da Le Beck International, também concordou com a suposição de que os dispositivos haviam sido alterados, em vez de serem alvo de um ataque cibernético.

Horowitz sugeriu que esse ataque possa indicar um alto nível de infiltração na cadeia de suprimentos de Hezbollah para esses dispositivos.

Em relação à segurança das baterias, a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios tem diretrizes para o manuseio de baterias de lítio, como a disposição adequada. A associação aconselha os usuários a parar de usar dispositivos com baterias de íon de lítio se eles apresentarem qualquer sinal de dano, já que tais circunstâncias representam um risco de incêndio ou explosão.

Notavelmente, a Samsung emitiu um recall global do Galaxy Note 7 em 2016, citando problemas relacionados à bateria que acenderam fogos e, em alguns casos, explosões. Embora os relatórios da mídia tenham sido numerosos, eles não ultrapassaram os milhares e não foram simultâneos.

Em 2016, cerca de 500.000 hoverboards também foram recallados devido a riscos de incêndio e explosão, de acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA.

O tipo específico de bateria usado nos pagers permanece desconhecido. Uma fonte de segurança do Líbano relatou que o Hezbollah havia recentemente adquirido os dispositivos.

Este relatório foi contribuído por Christian Edwards, Adrienne Vogt e Aditi Sangal, da CNN.

As empresas do setor de saúde devem continuar a confiar nos pagers para comunicações críticas, já que as análises de especialistas sugerem que as explosões não foram devido a problemas de bateria ou ataques cibernéticos, mas antes manipulação intencional de dispositivos. A situação em andamento entre Israel e Hezbollah destaca a importância de cadeias de suprimentos seguras nas empresas, especialmente para dispositivos eletrônicos.

