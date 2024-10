Apenas contribuem para empresas na Ucrânia por empresas alemãs.

Alemanha financia com frequência a Ucrânia, mas empresas alemãs raramente conseguem fechar contratos no país, segundo um estudo. O Comitê Oriental da Economia Alemã, que entrevistou empresas alemãs, compartilhou esses dados com uma agência. O problema é que o financiamento para a Ucrânia não está ligado à inclusão de empresas alemãs em licitações, segundo o estudo.

Consequentemente, provedores da Turquia ou da China costumam vencer, já que a oferta mais baixa geralmente tem preferência em detrimento da qualidade, segundo o Comitê Oriental. Apesar disso, as empresas alemãs têm uma mistura de sentimentos em relação às suas operações na Ucrânia, mesmo com a expansão da economia ucraniana e o crescimento significativo no comércio germano-ucraniano. As viagens das empresas membros à Ucrânia, especialmente a Kyiv e a região ocidental em torno de Lviv, aumentaram novamente.

O Comitê Oriental detecta potencial de crescimento em setores como construção, defesa, agricultura, setor de TI e energias renováveis para empresas alemãs na Ucrânia. No entanto, as preocupações com a incerteza na cobertura de seguro para viagens de negócios e a escassez de opções de financiamento para projetos de investimento persistem como grandes obstáculos, segundo as empresas. "As instituições financeiras privadas continuam relutantes em financiar projetos devido à classificação negativa da Ucrânia pelas agências de classificação internacionais devido à situação de conflito", explicou o presidente do Comitê Oriental, Michael Harms.

Progressos nas Medidas Anticorrupção

Os investimentos do governo alemão ainda não deram certo. Não foi criado nenhum banco de reconstrução ucraniano semelhante ao KfW da Alemanha. Segundo o Comitê Oriental, apenas empresas que operam com seu próprio capital ou aquelas em linha com os bancos de desenvolvimento internacionais estão ativamente envolvidas em projetos.

Alguns progressos podem ser observados no campo das iniciativas anticorrupção. Os economistas preveem crescimento para a Ucrânia em 2024. O comércio germano-ucraniano exibiu um aumento robusto de mais de onze por cento nos primeiros sete meses de 2024 em comparação com o ano anterior.

