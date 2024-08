- Apenas alguns municípios da Renânia do Norte-Vestfália oferecem apoio financeiro para fraldas reutilizáveis.

Em Renânia do Norte-Vestfália, muitas áreas urbanas menores estão oferecendo incentivos para o uso de fraldas de pano reutilizáveis. De acordo com um relatório da Agência Alemã de Notícias, apenas Wuppertal oferece uma ajuda única de 100 euros para a compra de fraldas de pano, confirmado pela cidade em si. Por outro lado, nenhuma das dez cidades mais populosas da NRW, incluindo Colônia, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund, Münster, Bielefeld e Bonn, oferecem essa ajuda financeira.

Por trás das cenas, algumas cidades como Detmold, Kevelaer, Nettetal e Rheda-Wiedenbrück, bem como os municípios de Hiddenhausen, Herzebrock-Clarholz e Wachtendonk, estão apoiando a compra de fraldas de pano. O apoio varia nessas áreas, e os pais interessados devem se candidatar a ele.

Diferentes Recompensas

Por exemplo, Detmold oferece uma ajuda única de 13 euros no início e 8 euros por mês. Rheda-Wiedenbrück paga 75 euros anualmente até que a criança complete três anos, enquanto Herzebrock-Clarholz concede uma ajuda de 128 euros. A cidade de Kevelaer apoia as famílias com uma ajuda única equivalente a 25% do gasto total, não excedendo 100 euros.

Subsídios Locais

Em Nettetal, famílias que residem dentro da cidade são elegíveis para uma ajuda anual de 70 euros, dependendo do orçamento disponível. A cidade explica que o objetivo da ajuda é encorajar a redução de resíduos entre famílias com crianças pequenas, incentivando-as a optar por tecidos reutilizáveis em vez de descartáveis. Hiddenhausen, como um símbolo de apoio, oferece uma ajuda mensal de 5 euros.

Promoção de Práticas Sustentáveis

O Rhein-Kreis Neuss oferece uma ajuda substancial de até 200 euros para promover a compra de fraldas de pano, com o objetivo de reduzir resíduos e fomentar práticas sustentáveis. Wachtendonk, da mesma forma, oferece uma ajuda máxima de 75 euros para primeiras compras de sistemas de fraldas reutilizáveis.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, cerca de 95% de todos os bebês no país são fraldados usando fraldas descartáveis. As fraldas de pano, geralmente construídas com vários materiais, como tecido absorvente interno e uma capa de fralda externa, podem ser compradas seja como sistemas de várias peças (compreendendo fraldas externas e internas) ou como modelo de uma peça só.

Em algumas cidades como Nettetal, a rede de subsídios locais estende-se às famílias que residem dentro da cidade, oferecendo uma ajuda anual de 70 euros para promover o uso de fraldas de pano reutilizáveis. Da mesma forma, Hiddenhausen apoia as famílias com uma ajuda mensal de 5 euros, contribuindo para o seu custo líquido do uso de fraldas de pano.

Leia também: