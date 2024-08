- Apelo desesperado: apicultores pedem ajuda para controlar o problema das vespas asiáticas

A Associação de Apicultores de Berlim está tentando deter a expansão da Vespa Asiática na cidade e está pedindo a ajuda das pessoas para encontrar esses insetos. Eles acreditam que as vespas podem estar se escondendo em hera florida, então eles pedem aos berlinenses que procurem hera pela cidade durante o período de floração. Melanie von Orlow, líder do grupo, disse à Agência de Notícias Alemã que basta um tempo curto em um dia ensolarado sem chuva em temperaturas amenas para avistar abelhas e vespas nas flores. Se alguém avistar insetos maiores na hera, eles devem gravá-lo em vídeo e enviar o material, junto com a localização do achado, para o Serviço de Himenópteros da Associação Estatal de NABU Berlim para identificação.

A Vespa Asiática representa uma ameaça significativa para as colônias de abelhas; eles as atacam. As abelhas são a principal fonte de alimento da Vespa Asiática - constituindo 80% de sua dieta. Os adultos se alimentam principalmente de néctar, frutas maduras e fluidos açucarados de árvores, de acordo com a NABU.

Esse inseto perigoso já se espalhou pelo sudoeste da Alemanha e teve um crescimento rápido, disse von Orlow. Berlim relatou seu primeiro caso no ano passado, com uma vespa descoberta em um restaurante em Schöneberg. Neste ano, foram relatados mais de 200 casos suspeitos para a NABU Berlim, todos negativos até agora.

A Vespa Asiática, também conhecida como Vespa velutina, é menor que a Vespa Europeia e tem corpo principalmente preto com cabeça preta e frente e pernas amarelo-claras. Eles constroem seus ninhos em coroas de árvores altas.

Primeiro avistada na Europa em 2004 na França, a vespa provavelmente chegou da China via mar em mercadorias importadas. Desde então, também foi relatada na Espanha, Itália, Suíça, Bélgica e Países Baixos. O primeiro caso na Alemanha foi registrado em 2014, em Baden-Württemberg.

Outros insetos também podem ser atraídos pela hera florida, já que ela oferece uma fonte rica de néctar e pólen. Além disso, se alguém encontrar uma vespa que pareça maior que o normal e suspeitar que seja a Vespa Asiática, eles devem evitá-la e alertar imediatamente as autoridades.

