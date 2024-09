- Aparição programada de Shooting Star Wanner no DFB, interrupção antecipada em U21

Promessa do futebol Paul Wanner, do 1. FC Heidenheim, continua a ser uma figura chave nos planos da Associação Alemã de Futebol (DFB) e chamou a atenção do antigo treinador Julian Nagelsmann. O médio, atualmente emprestado pelo FC Bayern Munich, estava inicialmente previsto para jogar nos dois jogos de qualificação para o Euro U21 contra Israel esta quarta-feira às 18:00 em Győr e contra a Estónia a 10 de setembro às 18:00 em Tallinn, ambos na ProSieben MAXX.

No entanto, Wanner expressou a sua intenção de "consolidar-se na primeira liga" primeiro, explicou o treinador da seleção nacional sub-21 Antonio di Salvo. "Dado a sua situação atual, chegámos a um acordo mútuo para o manter em Heidenheim por esse motivo."

"Um jogador promissor"

Nagelsmann também vê potencial em Wanner. "Ele está a jogar bem. É um jogador com muito potencial, que valorizamos muito na DFB. Quando ele passar para a seleção sénior depende dele", disse Nagelsmann, que treinou Wanner no FC Bayern. "Ele é verdadeiramente um jogador intrigante com um futuro brilhante."

Wanner tem tido um papel significativo na impressionante campanha do Heidenheim na Bundesliga, com cinco vitórias nos primeiros cinco jogos competitivos. O jovem já marcou quatro golos competitivos, mas também enfrentou semanas intensas.

Nascido na Áustria, Wanner teve uma estadia de treino com a equipa de Ralf Rangnick no ano passado, que continua a expressar interesse. No entanto, di Salvo comentou, "Isto não foi um tema de consideração para ele. Não está dentro da minha alçada discutir o seu futuro. Por agora, ele escolheu a Alemanha."

Di Salvo ficará sem os defensores Linus Gechter (Hertha BSC, lesão no joelho) e Kenneth Schmidt (SC Freiburg, distensão muscular) à última hora. O avançado Tim Lemperle (1. FC Köln) só se juntará à equipa no dia do jogo devido a uma doença. Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) foi selecionado como substituto no ataque.

A Alemanha lidera o Grupo D nas qualificações para o Euro com 16 pontos, à frente da Polónia que tem 15 pontos e jogou um jogo a mais. Israel ocupa o último lugar. "Não podemos subestimá-los no jogo fora de casa", avisou di Salvo.

Para os Campeonatos da Europa de 2025 na Eslováquia, os nove vencedores do grupo e os três melhores segundos classificados qualificam-se diretamente. Os outros seis segundos classificados disputam os playoffs pelas três últimas vagas.

