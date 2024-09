- Ao meio-dia, a participação dos eleitores reflete a do processo eleitoral de 2019

Em eleições recentes realizadas na Turíngia e Saxônia, a participação inicial dos eleitores parece ser semelhante às eleições anteriores de 2019. Até o meio-dia na Saxônia, 25,8% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto, de acordo com a estatística de Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2%.

Os dados preliminares ainda não levam em conta os votos por correio. Estimativas sugerem que aproximadamente 24,6% dos eleitores aptos podem exercer seu direito de voto por meio do correio, em comparação com 16,9% em 2019.

A participação dos eleitores na Turíngia estava em torno de 32% até o meio-dia. O supervisor das eleições do estado confirmou que essa figura não inclui os votos por correio. Em 2019, a participação dos eleitores estava em 31,2% a essa mesma hora.

As eleições continuam até as 18h. Essas eleições são vistas como um teste antes das eleições federais agendadas para 2025. De acordo com as pesquisas, o AfD pode esperar resultados record em ambos os estados, mas a formação de um governo pode ser desafiadora devido à falta de parceiros. Uma formação de coalizão complexa é esperada, com o "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) buscando participar. Na Saxônia, Michael Kretschmer (CDU) tem chances de garantir outro mandato como Ministro-Presidente, enquanto na Turíngia, o governador incumbente Bodo Ramelow (Esquerda) enfrenta desafios em sua posição. Os partidos do "sinal de trânsito" (SPD, Verdes e FDP) esperam perdas significativas.

Apesar das circunstâncias difíceis, Kretschmer expressou convicção de que lideraria o próximo governo do estado. "Tem que ser a União Saxã", declarou o político da CDU após votar em Dresden na manhã de segunda-feira. "Estamos na Saxônia e não recebemos ordens de ninguém. Seguimos nosso próprio caminho saxão", acrescentou. A CDU governou a Saxônia desde 1990.

Não foram relatados grandes transtornos até o meio-dia. Em Gera, a polícia foi chamada a uma seção de votação devido a uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção de votação para votar pela manhã, confirmou um porta-voz da polícia. O gerente da seção de votação pediu ao homem que removesse a camisa, pois violava a proibição de publicidade partidária.

O homem concordou, mas fez ameaças ao sair da área da seção de votação, expressando insatisfação com o tratamento recebido. A polícia registrou um depoimento e advertiu o homem. Outros meios de comunicação já haviam relatado o incidente anteriormente.

Além disso, a polícia em Erfurt está investigando grafites de natureza política ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação como casos de vandalismo, declarou o porta-voz da polícia.

