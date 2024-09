- Ao longo de uma década, a entidade 418 envolve-se em numerosas transacções.

19 de agosto de 2014, marcou a estreia de "The Lion's Den" na tela, transformando-se em um formato bem-sucedido na VOX. Celebrando seu décimo ano, o programa exibirá sua oitava série de episódios de aniversário a partir de 2 de setembro.

772 Pitches e 418 Acordos

"The Lion's Den" provou ser uma plataforma frutífera para startups. Ao longo da última década, aproximadamente 18.000 empreendedores submeteram suas invenções para consideração, com apenas uma pequena parcela chegando ao ar. No total, 772 pitches foram ao ar em 144 episódios. Os investidores, incluindo Judith Williams (52), Ralf Dümmel (57) e a equipe, investiram em mais da metade deles, fechando 418 acordos.

Os produtos mais caros foram para casa de mãos vazias. Os fundadores de "Scewo" e sua cadeira de rodas elétrica que sobe escadas, exigindo um inédito 5 milhões de euros por uma participação de 10%, não conseguiram fechar um acordo. Da mesma forma, a moto elétrica da "Novus", vendida por um preço assustador de 32.000 euros, não conseguiu angariar investimentos.

Contrariamente, o concorrente mais jovem conseguiu um acordo. A Valeria Weingardt, de 16 anos, com sua marca de cosméticos naturais "Betula Natura", conseguiu o investimento de Ralf Dümmel na última temporada. Por outro lado, o candidato mais velho, Albrecht Schnitzer, deixou o programa de mãos vazias com sua bicicleta de exercícios para idosos.

Curiosamente, os investidores encontram cinco startups diferentes cada dia de filmagem, garantindo que não as conheçam antes. Essa comunicação é facilitada pelo rádio, informando a cada parte a localização da outra.

14 Leões em uma Festa de Negócios

Ao longo de suas 15 temporadas, "The Lion's Den" testemunhou uma porta giratória de empreendedores e investidores. Judith Williams, a única constante desde a temporada 1, lidera a lista, ao lado de Carsten Maschmeyer (65) e Ralf Dümmel, que apareceram em 13 temporadas cada. Em seguida vêm Dagmar Wöhrl (12 temporadas), Nils Glagau (10 temporadas) e Georg Kofler (9 temporadas). No total, 14 leoas e leões experientes continuaram sua busca por acordos, com empreendedores convidados fazendo uma re-aparição três vezes.

Viajar pelo mundo em busca de acordos, "The Lion's Den" filmou visitas seguidas a startups bem-sucedidas na Islândia, Dubai, Nova Iorque, Malásia e Coreia do Sul. Além disso, 19 figuras renomadas, como os jogadores de futebol Michael Ballack, Matthias Steiner, André Schürrle e Jens Lehmann, e personalidades da TV Joey Kelly, Jürgen Milski e Jens "Knossi" Knossalla, gravaram o programa.

Natal na Primavera

"O Lion's Den" exibiu dois especiais de Natal, embora sejam filmados na primavera, criando uma atmosfera festiva com o uso de 62 luzes de Natal, 10 quilos de neve artificial, duas pequenas e uma grande cabana de madeira, seis pequenas árvores de Natal e uma árvore de 5,5 metros de altura. A decoração é completada com músicas de Natal, fantasias e biscoitos.

Sem falta, os leões nunca deixam de lado seu lanche favorito na primavera: nozes salgadas e mistura de frutas secas, consumindo uma quantidade impressionante de 550 quilos ao longo dos últimos 10 anos, ao lado de aproximadamente 42.000 xícaras de café.

O desfile de aniversário foi planejado para comemorar a décima ano de "The Lion's Den" e seu sucesso, durante o qual os investidores fecharam mais de 418 acordos. Após o desfile de aniversário de dez anos, o programa exibirá sua oitava série de episódios de aniversário a partir de 2 de setembro.

Como uma presença constante em "The Lion's Den" desde sua primeira temporada, Judith Williams liderou uma porta giratória de investidores, aparecendo em 13 temporadas, e foi fundamental para fechar muitos dos 418 acordos feitos pelo programa.

Leia também: