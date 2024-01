Anunciados os titulares do All-Star da NBA de 2022, com LeBron James escolhido pela 18ª vez consecutiva

LeBron James , estrela dos Los Angeles Lakers, foi nomeado capitão da equipa da Conferência Oeste, a 18ª vez que foi nomeado para a equipa All-Star, empatando com Kobe Bryant no segundo lugar de sempre, atrás de Kareem Abdul-Jabbar, que tem 19.

Isto significa também que o jogador de 37 anos foi capitão em cada um dos cinco anos em que a NBA utilizou o atual sistema de seleção das equipas.

James vai regressar a Cleveland para o All-Star Game, que se realiza a 10 de fevereiro, a cidade onde começou a sua carreira na NBA em 2003 e onde ganhou um título em 2016.

A James juntam-se Stephen Curry, base dos Golden State Warriors, Ja Morant, base dos Memphis Grizzlies, Nikola Jokic, base dos Denver Nuggets, e Andrew Wiggins, base dos Warriors, como titulares da equipa do Oeste.

Esta é a oitava seleção de Curry para o All-Star Game, enquanto que para o atual MVP da NBA, Jokic, é a quarta seleção do grande sérvio.

Morant e Wiggins farão suas estreias, sendo que Morant teve uma temporada de destaque com o ascendente Grizzlies, enquanto Wiggins desempenhou um papel importante na excelente temporada do Warriors.

Wiggins descreveu a descoberta de que era titular como "alucinante".

"Estava a dormir a sesta antes do jogo e a minha filha e a minha filha acordaram-me e disseram-me: 'És titular, és titular'. Por um instante, pensei que estava a sonhar. Pensei: "O que é que se passa?" Foi uma boa maneira de saber que cheguei ao All-Star, e estou grato", disse ele à imprensa.

"Tenho trabalhado muito e encontrei um lar aqui. Espero poder continuar a fazê-lo e que este não seja o último".

Kevin Durant será o capitão da equipa da Conferência de Leste, o que significa que é o mesmo conjunto de capitães All-Star que em 2021.

Não se sabe se a estrela dos Brooklyn Nets vai realmente participar no jogo, uma vez que continua a recuperar de uma entorse do ligamento do joelho.

Juntando-se a Durant, 12 vezes All-Star, está o guard-forward do Chicago Bulls DeMar DeRozan, o guard Trae Young do Atlanta Hawks, o centro do Philadelphia 76ers Joel Embiid e o avançado do Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

É a sexta seleção do "Greek Freak" - igualando o recorde de Abdul-Jabbar de selecções do franchise Bucks -, a quinta de Embiid e a segunda de Young.

Para DeRozan, a estrela do Bulls tem tido uma temporada de ressurgimento, ajudando o Chicago a alcançar o segundo lugar na Conferência Leste.

O anúncio da quinta seleção de DeRozan para o All-Star foi feito pelo seu colega de equipa Zach LaVine - que por pouco não foi também nomeado para a equipa - no voo para o próximo jogo dos Bulls.

As votações dos adeptos representaram 50% dos votos, com um painel dos meios de comunicação social e os jogadores actuais a representarem 25% cada.

Os reservas para o jogo serão anunciados a 3 de fevereiro e são votados pelos treinadores principais de cada conferência.

