Antonio Inoki, famoso lutador japonês que se tornou político, morre aos 79 anos

Inoki - que foi um dos lutadores de luta livre mais conhecidos do Japão - enfrentou o grande lutador de boxe Muhammad Ali num combate de artes marciais mistas em 1976.

A New Japan Pro-Wrestling (NJPW) - uma organização que promove a luta livre japonesa, fundada por Inoki em 1972 - tweetou no sábado que estava "profundamente triste com o falecimento do nosso fundador, Antonio Inoki".

"Os seus feitos, tanto no wrestling profissional como na comunidade global, não têm paralelo e nunca serão esquecidos", acrescentou o tweet, dizendo que os pensamentos da organização "estão com a família, amigos e fãs de Inoki".

Nascido Kanji Inoki em 20 de fevereiro de 1943, em Yokohama, uma cidade a sul de Tóquio, mudou-se para o Brasil com a família quando tinha 13 anos, segundo um comunicado da NJPW. No Brasil, conheceu o seu mentor e estrela do pro-wrestling Rikidozan, que o explorou.

Após a sua estreia em 1960, Inoki tornou-se um dos lutadores mais conhecidos do mundo e viria a lutar contra Ali num raro combate entre um lutador de wrestling e um pugilista, numa competição que, segundo um comunicado da World Wrestling Entertainment (WWE), "abriu caminho para o advento das Artes Marciais Mistas, que explodiriam em popularidade décadas mais tarde".

A WWE introduziu Inoki no seu corredor da fama em 2010.

Inoki foi o primeiro do seu desporto a entrar na política e foi eleito membro da Câmara Alta da Dieta - a assembleia nacional do Japão - em 1989 e 2013, informou no sábado a emissora pública japonesa NHK.

Também promoveu a paz através do desporto e fez várias viagens à Coreia do Norte durante o seu tempo de legislador para melhorar as relações entre Pyongyang e Tóquio, acrescentou a NHK.

Em 2014, organizou um combate de luta livre em Pyongyang, no qual participaram estrelas americanas do wrestling profissional. A viagem ocorreu numa altura em que as relações entre o Japão e a Coreia do Norte estavam a descongelar devido à questão dos raptos de cidadãos japoneses nas décadas de 1970 e 80.

A CNN foi convidada para o evento em que as estrelas do espetáculo - incluindo a antiga estrela da NFL Bob "The Beast" Sapp - participaram em competições de braço de ferro e cabo de guerra com os habitantes de Pyongyang.

Inoki lutou contra uma doença rara chamada amiloidose - que afecta os órgãos do corpo - antes da sua morte, segundo a NJPW.

Fonte: edition.cnn.com