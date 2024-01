Antonio Conte nomeado novo treinador do Tottenham Hotspur

A nomeação do italiano surge apenas um dia depois de o Spurs ter prescindido dos serviços de Nuno Espírito Santo.

Conte é o quarto treinador permanente do Tottenham nos últimos três anos, após o despedimento de Mauricio Pochettino em novembro de 2019.

"Estou extremamente feliz por voltar a treinar, e por fazê-lo num clube da Premier League que tem a ambição de ser novamente protagonista", disse Conte num comunicado do clube.

"O Tottenham Hotspur tem instalações de última geração e um dos melhores estádios do mundo.

"Mal posso esperar para começar a trabalhar para transmitir à equipa e aos adeptos a paixão, a mentalidade e a determinação que sempre me distinguiram, como jogador e como treinador."

O treinador de 52 anos regressa à Premier League inglesa depois de ter passado duas épocas em Inglaterra no Chelsea, rival do Tottenham em Londres.

Conte levou o Chelsea ao título da Premier League em 2017 e à FA Cup em 2018 antes de ser demitido em julho de 2018.

'O seu historial fala por si'

Depois de quase um ano fora do jogo, ele retornou à gestão do clube em maio de 2019, quando foi nomeado treinador principal dos gigantes da Série A, a Inter de Milão.

O italiano conduziu o Inter ao seu primeiro título da liga em mais de uma década na época passada - e, no processo, pôs fim à série de nove títulos consecutivos do seu antigo clube, a Juventus - antes de deixar o clube em maio deste ano.

"O seu historial fala por si, com uma vasta experiência e troféus tanto em Itália como em Inglaterra", afirmou Fabio Paratici, diretor-geral de futebol do Tottenham.

"Conheço em primeira mão as qualidades que Antonio pode trazer para nós, tendo trabalhado com ele na Juventus, e estou ansioso para ver o seu trabalho com o nosso talentoso grupo de jogadores."

Conte, antigo médio da Juve e de Itália, esteve 13 anos no clube, conquistando uma série de troféus, incluindo cinco títulos da Serie A italiana e uma Liga dos Campeões da UEFA.

Começou a treinar a Velha Senhora em 2011 e levou a equipa a conquistar cinco troféus no espaço de três anos, antes de mais sucessos no Chelsea e no Inter de Milão.

Conte assume o comando de uma equipa do Tottenham Hotspur que se encontra no oitavo lugar da tabela, a 10 pontos do atual líder Chelsea.

O próximo jogo do Tottenham é na quinta-feira, quando receber o Vitesse Arnhem na Liga Europa da Conferência da UEFA. Nesta altura, ainda não se sabe se Conte estará no banco de suplentes para o encontro.

