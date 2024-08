Antonelli sofre um acidente durante a corrida de Monza

Na cabeça de Andrea Kimi Antonelli, as coisas não saíram como planejado. Durante sua primeira sessão de treinos da Fórmula 1, o jovem de 18 anos escorregou em uma pilha de pneus a alta velocidade. Seu carro Mercedes teve que ser rebocado, e Antonelli deixou escapar uma série de palavrões.

Considerado o possível sucessor do recordista mundial Lewis Hamilton na Mercedes para a próxima temporada, Antonelli foi flagrado no rádio xingando e se desculpou depois. O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, conhecido por apoiar o talento de Antonelli, consolou seu pupilo pelo rádio: "Tudo bem, Kimi, está tudo bem." A sessão de treinos foi momentaneamente parada por cerca de 13 minutos devido ao acidente.

Max Verstappen, atual campeão mundial e líder do campeonato de pilotos, marcou o tempo mais rápido na FP1 (Primeira Sessão de Treinos) com a Red Bull, registrando um tempo de 1:21.676 minutos. Lando Norris, vencedor de Zandvoort, ficou logo atrás, cerca de duas décimas de segundo atrás de Verstappen. Charles Leclerc da Ferrari ficou no meio dos dois em quarto lugar.

Nico Hülkenberg ficou em último para a Haas, logo à frente de Antonelli. Franco Colapinto, o primeiro piloto argentino na Fórmula 1 em 23 anos, ficou em 17º lugar, também encontrando problemas com a cama de cascalho.

O circuito de alta velocidade no norte da Itália passou por uma reforma significativa antes do Grande Prêmio da Itália deste ano (domingo, 3 pm/RTL, Sky e no ntv.de live ticker), com um orçamento de cerca de 21 milhões de euros. Foi colocado novo asfalto, a largura da pista foi ajustada em algumas áreas e foram instalados novos guard-rails mais planos para tornar o tradicional circuito da Lombardia ainda mais rápido e suave.

Além de Wolff, Antonelli também tem Hamilton em sua torcida. Na quinta-feira, o piloto da Mercedes afirmou: "Eu acredito que a equipe deveria ir com Kimi." Antonelli originalmente dirigiu no carro de George Russell. Russell, previsto para permanecer com a Mercedes até 2025, agora precisa apressar a reparação de seu carro para a segunda sessão de treinos (5 pm/Sky e no ntv.de live ticker).

