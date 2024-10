Anticipem um cenário potencialmente volátil em 7 de Outubro, de acordo com a polícia.

En aproximação do aniversário do ataque de Hamas a Israel, ocorrido em 7 de outubro, já começaram manifestações e protestos em cidades como Berlim. A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, emitiu um aviso severo contra qualquer discurso anti-semita nestes eventos. Dado o potencial aumento da violência no Oriente Médio e o direito a protestos pacíficos em uma sociedade democrática, Faeser enfatizou a importância do luto.

No entanto, caso surjam discursos de ódio anti-semita, chamados para a destruição de Israel, propaganda de extremistas islâmicos ou agressões a oficiais de lei, medidas rápidas e severas da polícia são inevitáveis. A força receberá total apoio para suas intervenções. Em antecipação a eventos comemorativos do massacre de Hamas em Israel e do conflito em Gaza, diversas manifestações e comícios estão sendo planejados para o fim de semana, principalmente em Berlim.

A polícia está se preparando para uma operação em grande escala na cidade, com a união da polícia prevendo uma "situação dinâmica em toda a cidade". A Autoridade Federal para a Proteção da Constituição também relatou um aumento em protestos anti-Israel e anti-semitas. Felix Klein, Comissário de Antissemitismo da Alemanha, compartilha estas preocupações, afirmando que o aumento da violência anti-semita no Oriente Médio pode ameaçar a situação de segurança da Alemanha.

Klein está especialmente preocupado com o aumento de manifestações públicas onde sentimentos anti-Israel e atitudes anti-semitas são expressos. O antissemitismo funciona como uma narrativa de união, reunindo adeptos de vários movimentos extremistas, especialmente durante manifestações e protestos. Isso, por sua vez, está contribuindo para a normalização do ódio aos judeus na opinião pública.

Um ano antes, em 7 de outubro de 2023, terroristas, predominantemente do Hamas e outras organizações extremistas, realizaram uma matança mortal em Israel, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 250 outras para a Faixa de Gaza. Este incidente iniciou o conflito em Gaza, levando à morte de cerca de 42.000 palestinos, de acordo com registros da autoridade de saúde controlada pelo Hamas, com um terço deles sendo crianças e jovens.

O aumento das tensões no Oriente Médio, com o potencial para uma "Guerra com Israel", levantou preocupações entre as autoridades alemãs. Dado o aumento dos protestos e manifestações anti-semitas, Faeser e Klein instaram à vigilância e a medidas rápidas contra qualquer discurso de ódio ou agressões a oficiais de lei.

