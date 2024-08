- Anticipação do veredicto no julgamento dos esfaqueamentos

Hoje, a decisão é esperada no caso de um incidente violento ocorrido em um centro de refugiados em Hamburgo. O acusado, um homem de 33 anos da Tunísia, é acusado de tentativa de homicídio e lesões corporais graves. Em 18 de janeiro, é alegado que ele agrediu seu colega de quarto no distrito de Wilhelmsburg. Por volta da meia-noite, ele supostamente atacou o homem de 22 anos pelas costas com uma faca de cozinha sem aviso. A vítima lutou de volta e gritou, o que fez com que testemunhas interviessem e impedissem qualquer outro ataque. Como resultado, o homem de 22 anos sofreu um corte de seis centímetros no pescoço e um corte na mão.

Os promotores defenderam uma pena de prisão de seis anos. Por outro lado, os advogados de defesa pediram que o réu fosse colocado em liberdade condicional por dois anos por lesões corporais graves.

