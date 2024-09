Índice

- Anticipação do fim do verão: temperaturas escaldantes, tempestades e chuvas substanciais previstas

O último suspiro do verão está chegando: De acordo com os meteorologistas, na terça-feira, a maioria da Alemanha deve experimentar temperaturas escaldantes, acompanhadas de todos os efeitos colaterais habituais. O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) prevê chuvas e tempestades ocasionais na região do Mar do Norte até a manhã. Há uma chance de chuva intensa, até 20 litros por metro quadrado por hora, em alguns lugares. Tempestades mais severas com chuva acima de 25 litros por metro quadrado não são improváveis.

"À partir do meio-dia, exceto no extremo oeste e nordeste, ocorrerão novas tempestades individuais, especialmente no centro e no sul, a partir do meio-dia ou tarde da tarde, e até mesmo das montanhas nos Alpes à noite. Chuva intensa até 20 litros por metro quadrado em um curto período, granizo pequeno e ventos até 70 km/h (Bft 7 a 8)" é o que o DWD prevê em seu site.

Há ainda a possibilidade de tempo severo devido à chuva intensa acima de 30 litros por metro quadrado em um curto período. Em alguns casos raros, não se pode descartar condições extremas com quantidades de chuva entre 40 e 60 litros por metro quadrado em 1 a 2 horas.

Tempo mais severo esperado para quarta-feira

Na quarta-feira, haverá sol e tempo seco no leste e no sudeste distante. No oeste, haverá tempestades com chuva pesada que se moverão para o norte à tarde. O centro-leste e os Alpes verão tempestades fortes a partir da tarde, aumentando o risco de tempo severo devido à chuva e granizo pesados. No oeste, as temperaturas variarão de 20 a 26 graus, enquanto no leste, variarão de 27 a 34 graus, com os pontos mais quentes de Uckermark a Saxônia Oriental.

Os mapas a seguir mostram a situação atual do tempo:

Rastreio ao vivo do tempo: Monitore áreas com desenvolvimento intenso de tempo

O mapa interativo abaixo fornece dados meteorológicos em tempo real. Além disso, você também pode visualizar a previsão para um horário posterior usando a linha do tempo abaixo do gráfico. A camada exibida pode ser alterada, como para tempestades, chuva ou neve, clicando no canto superior direito.

Gráfico de temperatura: Leitura mais alta de temperatura de hoje

O gráfico abaixo mostra as temperaturas mais altas esperadas para hoje.

Gráfico de vento e tempestade: Velocidades máximas de vento de hoje

O mapa acima mostra as áreas com as rajadas de vento mais fortes do dia.

Alertas de tempestade: Zonas potenciais de tempo severo hoje

O mapa acima mostra os alertas de tempestade emitidos pelo DWD para hoje. As áreas com alerta de tempestade são coloridas de vermelho, enquanto a ausência de cor indica ausência de aviso.

Alertas de tempestade de amanhã: Áreas potenciais de tempo intensificando para amanhã

O mapa acima mostra os alertas de tempestade emitidos pelo DWD para amanhã. As áreas com alerta de tempestade são coloridas de vermelho, enquanto a ausência de cor indica ausência de aviso.

Os mapas usados aqui são em parte do wetter.de. O wetter.de é uma parte da RTL Alemanha, junto com a stern. Além disso, foram incorporados mapas do Windy.com. Os criadores usam o modelo do "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" para suas exibições e previsões.

Fonte: DWD

