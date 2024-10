Anticipa outro ano de recessão económica dominada pela administração nacional

O crescimento econômico da Alemanha caiu em 0.3% em 2023, de acordo com os primeiros relatórios. No entanto, a previsão oficial para este ano prevê um aumento no PIB do país. No entanto, um artigo de jornal sugere um cenário mais sombrio, sugerindo que o governo em breve compartilhará uma nova estimativa.

Os relatórios sugerem que o governo ajustou sua previsão econômica, antecipando um quinto trimestre consecutivo de recessão em 2024. O Ministério da Economia agora projeta uma pequena queda de 0.2% no PIB neste ano, de acordo com o "Süddeutsche Zeitung". Originalmente, a previsão para 2024 previa um aumento de 0.3% no PIB. A economia da Alemanha enfrentou uma queda de 0.3% no ano anterior. As novas previsões serão reveladas na quarta-feira. É importante notar que as principais instituições de pesquisa já revisaram suas previsões para o ano em curso.

Relatório de Outono dos Economistas para o Governo

Em seu último relatório para a administração, os economistas preveem uma queda de 0.1% no PIB em 2024, marcando o segundo ano consecutivo de contração. Esta previsão consensual serve de base para as novas estimativas do governo em outubro, que subsequentemente servem como referência para a estimativa de impostos.

Habeck vê um futuro mais brilhante para a economia da Alemanha

De acordo com o "Süddeutsche Zeitung", o ministro federal da Economia da Alemanha, Robert Habeck, tem uma visão mais otimista para os próximos dois anos do que o inicialmente projetado. Ele prevê que a economia sairá de sua atual fraqueza e exibirá mais vigor. Sua previsão para 2025 inclui um crescimento de 1.1% no PIB, ligeiramente acima do anteriormente assumido 1%. Para 2026, ele antecipa um aumento de 1.6% no PIB. No entanto, as principais instituições de pesquisa mostram menos otimismo, reduzindo sua previsão consensual para 2025 de 1.4% para 0.8%, e prevendo um crescimento de 1.3% para 2026.

