- Anticipa o fluxo de tráfego ferroviário no sul (parafraseia aproximada)

A Associação Alemã de Automóveis (ADAC) prevê um tráfego intenso nas autoestradas, especialmente no sul da Alemanha, durante o fim de semana que se aproxima. O principal motivo, segundo eles informaram de Munique, é a reabertura das escolas na Baviera e na Baden-Württemberg após o recesso de verão, que começa na próxima semana. Como resultado, congestionamentos são esperados à medida que as pessoas retornam a essas duas regiões.

Em outras regiões, as escolas já estão em sessão, o que resulta em mais congestionamento devido aos deslocamentos para o trabalho, de acordo com a ADAC. Motoristas devem se preparar para tráfego pesado nos retornos dos Alpes, assim como das regiões costeiras do Norte e do Mar Báltico. Além disso, viagens de carro nas autoestradas alemãs a partir de regiões costeiras da Itália, França e Croácia, bem como da Escandinávia, Polônia e Países Baixos, podem demorar mais do que o habitual.

O tráfego deve ser alto nas autoestradas do sul da Alemanha, especialmente, devido à reabertura das escolas na Baviera e na Baden-Württemberg. Além disso, motoristas que viajam a partir de regiões costeiras da Itália, França e Croácia, bem como da Escandinávia, Polônia e Países Baixos, podem encontrar viagens mais longas nas autoestradas alemãs.

Leia também: