Após a luta Tyson Fury vs. Aleksandar Usyk, antes do evento Regina Halmich contra Stefan Raab, há pouca informação sobre o combate de boxe entre celebridades antes do início do evento. Uma cortina de segredo envolve o cenário.

No sábado à noite de 14 de setembro, Stefan Raab retorna à cena do entretenimento após uma quase década de ausência. A RTL transmitirá o espetáculo "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" às 20h15, marcando a terceira luta de boxe entre o lendário apresentador e a ex-campeã mundial.

Na contagem regressiva para o evento muito aguardado, há pouca informação sobre os procedimentos, especialmente sobre a condição física de Stefan Raab. Apesar de trechos de vídeos recentes nas redes sociais de Raab, a credibilidade desses clipes é questionável. Parece que Raab tem se disfarçado com uma roupa gorda e maquiagem pesada.

Mesmo o repórter da RTL, Sebastian Klimpke, foi cauteloso com sua câmera de telefone durante sua visita ao PSD Bank Dome em Düsseldorf. Ele só mostrou a área de boas-vindas, meticulosamente projetada no estilo de um ringue de boxe. Ele revelou alguns convidados esperados: Stefano Zarrella, Jens "Knossi" Knossalla e Jan Hofer.

O jornal "Bild" confirmou que o PSD Bank Dome é selado e rigoroso. Seu repórter no local foi rapidamente repreendido pela segurança: "O que você está fazendo aqui? Por favor, sem fotografias!" No entanto, o tablóide conseguiu obter algumas informações, embora ainda não confirmadas oficialmente pela emissora. Raab é esperado para fazer sua aparição às 22h, apesar da transmissão começar às 20h15. Sua entrada deve durar aproximadamente 45 minutos. O jornal também relata que Raab fez uma inspeção secreta do salão na sexta-feira, usando um capacete de esqui com padrão de camuflagem para preservar sua anonymidade. Uma testemunha ocular relatou que Raab estava "muito em forma".

