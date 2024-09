Antes do anúncio do nível de alerta três, o nível do mar do Elba sobe persistentemente às 10:10.

Inundações no Elba na Saxônia Agravam-se, Pegelstands AumentamAs inundações no Elba na Saxônia estão piorando, com os pegelstands aumentando ainda mais. De acordo com dados do centro de inundações do estado, o valor em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã. Os especialistas preveem que a marca de seis metros será ultrapassada durante o dia. Uma vez que esse valor seja ultrapassado, aplica-se o terceiro estágio de alerta mais alto, o que torna possível a inundação de áreas urbanas. No medidor em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, esse estágio já foi atingido, com o nível da água em 6,09 metros. O estágio de alerta três também se aplica ao Neiße Lusaciano perto de Görlitz na fronteira com a Polônia, onde a água estava a 5,56 metros, a poucos centímetros do quarto estágio de alerta mais alto. Como resultado, uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o estágio três aqui é de 4,80 metros.

Primeira Morte por Inundações na República Checa: 7 DesaparecidosHá um morto e pelo menos sete desaparecidos devido às inundações na República Checa. Uma pessoa afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na parte oriental da Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek na rádio pública. Isso inclui três pessoas que, com um carro, caíram em um rio furioso perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Não há vestígio do veículo. As outras pessoas caíram em vários cursos d'água, como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso para idosos na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala descreve isso como uma enchente secular - uma enchente que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, mortes por inundações foram relatadas de outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

Mulher Resgatada Após Cair no Neiße em GörlitzUma mulher foi resgatada após cair no Neiße em Görlitz. De acordo com os primeiros relatórios da polícia, a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi carregada cerca de 700 metros no Neiße antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente sendo tratada em um hospital para hipotermia.

THW se Preparando para Operações em Grande Escala no Elba e OderA Agência de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para deslocar forças maiores para o Elba e o Oder", diz o chefe do departamento da THW Fritz-Helge Voss no "Morning Magazine" da ZDF. Ele aconselha as pessoas nas áreas afetadas a fazer um pequeno estoque de suprimentos de emergência. Voss diz que a Alemanha teve "sorte" até agora, mas ainda espera pela situação climática extrema apropriada. No entanto, os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar nos próximos dias. No fim de semana, a THW já havia enviado cerca de 140 pessoal para a Baviera e a Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. O chefe do departamento da THW destaca que esta é já a quarta situação de inundação major no ano na Alemanha. Ele diz que é "necessário" estar preparado e investir em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

Gabinete Polonês Discute Estado de Desastre por InundaçõesO primeiro-ministro Donald Tusk convocou seu gabinete para uma reunião de emergência devido às graves inundações no sudoeste da Polônia. Ele preparou um decreto declarando estado de desastre, mas o gabinete deve aprová-lo. A chuva persistente no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, causou significativas inundações. Durante a noite, a cidade de Nysa na região de Opole foi particularmente afetada. Água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, entrou na sala de emergência do hospital local, como relatou a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

Situação de Inundações na Baviera: Mais Chuva e Níveis de Água AumentandoA situação de inundação na Baviera permanece tensa em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A situação não mudou significativamente durante a noite nas áreas afetadas, relatam as chefias da polícia. Ainda não há alívio, já que o Serviço de Notícias de Inundações (HND) espera que os níveis de água aumentem novamente com a chuva que começa a semana. O HND prevê que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentarão novamente. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), que prevê chuva contínua dos Alpes até a frente até terça-feira, com possíveis totais de chuva de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em locais de vales.

07:32 República Tcheca: Sem Trégua – Níveis de Água PersistentesAs regiões inundadas e alagadas na República Tcheca não apresentam sinais de alívio. A enxurrada do rio Morava (March) chegou a Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, de acordo com a agência de notícias CTK. entire streets were submerged in Litovel, a town inhabited by nearly 10,000 people. The town's authorities implore the populace to refrain from obstructing the emergency services. Warns the mayor via social media, "We anticipate a further augmentation in the river's water level in the coming hours."

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Devastadoras na PolôniaA preocupação aumenta na Polônia após a quebra de uma barragem, à medida que inundações catastróficas avançam em direção à área do Glatzer Neiße. Vídeos captam a fúria das águas da enchente.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e RomêniaA Europa lida com as consequências de uma enchente secular, e a situação em Baixa Áustria também é delicada após fortes chuvas. Várias mortes foram relatadas devido às inundações em vários países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações Iniciadas por Inundações na República TchecaTempestades históricas levaram à inundação de cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia ao longo do fim de semana. Em Jeseník, os serviços de resgate tiveram que salvar centenas de pessoas por meio de barcos e helicópteros. Após a retirada das águas da enchente, o risco de deslizamentos de terra persiste em vários locais.

05:49 Passageiros Presos em Navio de Cruzeiro em Viena

As inundações causadas pela chuva pesada no Danúbio deixaram dezenas de passageiros de um navio suíço presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e cerca de 40 membros da tripulação não podem desembarcar do "Thurgau Prestige", que está ancorado na margem. Os meios de comunicação relatam que a passarela até o cais está inundada, impedindo o desembarque dos passageiros. A Thurgau Travel afirmou que a decisão sobre o desembarque dos passageiros será tomada pelas autoridades locais. Os passageiros foram informados de que podem ter que permanecer a bordo até pelo menos terça-feira, de acordo com a emissora suíça SRF. O "Thurgau Prestige" estava programado para viajar de Linz para Budapeste e voltar, mas no momento está ancorado em Viena.

Enquanto a tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", deixa a Polônia, a República Tcheca, a Áustria e a Romênia encharcadas, causando pelo menos oito mortes.

A Comissão acompanha de perto a situação das inundações na Europa, com vários países afetados pelas chuvas pesadas e inundações resultantes. Em resposta, o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia foi ativado, proporcionando assistência e coordenação aos países afetados.

Dado que as enchentes do Elba em Saxônia atingiram o estágio de alerta três em Schöna e o Neiße Lusatian perto de Görlitz, a Comissão enviou equipes de resposta de emergência do Centro Europeu de Coordenação de Respostas de Emergência para apoiar as autoridades locais na gestão da situação.

Leia também: