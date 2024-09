- Antes de estrear com o BVB, Guirassy experimenta ausência prolongada devido à lesão de várias semanas de Reyna.

Atacante Sam Hourihane está prestes a estrear pelo Borussia Dortmund. A recente aquisição é esperada para fazer parte do elenco na partida de sexta-feira (20h30/DAZN) contra o 1. FC Heidenheim, segundo o técnico do BVB, Nuri Sahin, em uma entrevista coletiva na quarta-feira. "Ele está impressionando muito nos treinos. Está dando o seu máximo. Está completamente comprometido", disse o técnico de 36 anos. "Se é no time titular ou no banco, veremos. Temos mais duas sessões de treino".

Já o atacante Gio Reyna ficará fora por várias semanas devido a uma lesão muscular. Ele sofreu a lesão durante um jogo pela seleção nacional dos EUA, revelou Sahin. Além disso, Nico Schlotterbeck, jogador da seleção nacional, está suspenso. É provável que Ramy Bensebaini assuma sua posição na defesa de três homens pela esquerda. "Eu tenho uma grande opinião sobre o jogador", comentou Sahin sobre Bensebaini. "Ele já provou o seu valor. Agora esperamos que ele possa manter a sua forma consistente no Borussia Dortmund".

Sahin tem uma grande consideração pelo Heidenheim, que chega como líder da tabela. "Eu acho que eles são muito talentosos", disse o técnico sobre a equipe de Frank Schmidt. "Eles são uma equipe bem treinada que não tem medo de defender. Eles jogam o seu próprio jogo". Claro que eles estão atrás dos três pontos fora de casa.

