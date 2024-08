- Antes das eleições para o Bundestag: adversários da AfD no sector económico alemão

Aproximadamente 30% dos eleitores apoiam o AfD na Turíngia e Saxônia. As eleições nestes dois estados federados acontecerão neste domingo. Certas empresas e poderes econômicos agora estão deixando claro seu posicionamento em relação ao partido e seus principais líderes.

A Holanda expressou preocupação com o aumento da popularidade do AfD na Alemanha, já que os resultados das eleições na Turíngia e Saxônia são observados de perto em toda a Europa. Após as eleições na Holanda no ano passado, alguns analistas políticos compararam o crescimento de partidos de extrema direita em ambos os países.

